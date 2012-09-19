〔港报财经评论〕中价股选新世界联想--经济日报9月19日

中价股选新世界联想/ 林瑞芬

中移动(0941.HK)昨大部分时间股价攀升,而恒指最终收报20,601,跌56点,可见大户努力维稳的部署.假定短期只是回吐,再升选中价股,建议留意联想(0992.HK)及新世界发展(0017.HK).现时中日关系异常紧张,A股又死气沉沉,不排除大户有藉口短暂震仓,恒指昨回0.27%.国指则回0.99%,大市成交额508亿港元,全日沽空额约45亿港元,占大市的9%,沽压尚见温和可控.欧洲股市普遍而回,疑虑西班牙救援成跌市主因.但昨晚西班牙国债销售情况不俗,据欧洲经济研究中心公布,欧元区9月经济景气指数为-3.8,较上月出现较大改善,8月份该指数为-21.2,启示自ECB宣布表示购债计划后,欧债问题未再恶化.

技术上,恒指临近关键下降轨,震仓回吐少不免,可接受范围以回补上周部分裂口20,300-20,500,但忌全补上升裂口,试穿20,150甚至失20,000心理大关,不然将破坏反弹浪.总而言之,欧美量宽确定,只是改善市场流动性资金为主,能否令经济起死回生仍有疑问,股市的配合反应理论上延续一、头半个月,当然,现今市场变化莫测,也算不了准,小投资者都要懂执生,看住大位20,000关头保平安.QE3对香港地产发展股肯定有催化作用,若无不可预测的利淡因素再现,候低收集还可行.当中,新世界发展(0017.HK),一来楼价高企.二来积极增加销售楼盘量,两方面催化作用,无怪乎成为今年初至今,累计升幅最大蓝筹,以昨收市价11港元计算,约75.7%.

引述里昂报告指出,集团于2012年第四季以及2013年度,料有七个新楼盘推出,总计约3,300个单位,提供共220万港元的销售收入.七个项目之中,四个位处市中心的黄金地段,相信更为有利定价.除此之外,位处尖沙咀的新世界中心重建项目,将令集团之收租物业组合提升45%,当项目落成成熟时,更估计刺激收租及酒店业务税前及利息收入达80%之多,2014年将预租,令新世界发展在2012年及2013年获利丰厚售楼收益后得以延续.从历史数据显示,随着集团积极销售楼盘,股价与每股帐面值的深度折让率正逐步收窄,折让率曾高达70%,现已收窄到约54%.技术上,该股上周突破10.5港元成短线关键支持,守稳其上谋求突破中期关键阻力位约11港元,一旦确认突破中期反弹目标将以13港元作参考,回试10.5港元收集,10港元止蚀.(009)

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外汇占款再跌,中国或快降准/ 余少文

国企指数继续回调,A股情况更险峻,上证综合指数随时跌穿2,000点,主因中国迟迟不出招,即使金融机构外汇占款连续两个月下跌,最低限度措施即降准也"欠奉",而中国强调保障投资者,最终仍是讲一套做一套.中国内地股市再跌0.9%-1.1%不等,上证综合指数有机会跌穿2,000点.国企指数昨日亦跌穿9,700点,全日跌97点或1%,收9,683点,成交额降至122亿港元,只有16%主板H股可以逆市上升.至于红筹指数跌25点或0.6%,收4,045点,成交额57亿港元,又轮到中国移动(0941.HK)和内房股支撑局面.A股偏软,是中国要等"十八大"后才出招所致,而人民银行最低限度措施下调存款准备金率,也没有因外汇占款下跌而出手,跟人民银行行长周小川过去所指,降准是应对外汇占款变化的措施,有违背之嫌.一如过去中国表示煤电联动,最后也只是煤升电价不变,导致煤股大赚、电股亏损,要到去年才加电价,反映中国继续用有形之手控制经济.

当然,7月金融机构外汇占款减少38亿元人民币,根据过去所见,央行多会降准,但同时参考央行外汇资产同期录得增长,由于央行外汇资产包括金融机构外汇占款数额,即有资金从其他途径流入中国内地,故央行在7月和8月才没有降准.只是昨日公布的8月外汇占款数字,较7月减少174亿元人民币,根据过去一年数字显示,金融机构外汇占款下跌只要超过100亿元人民币,央行外汇资产多会减少,故如8月金融机构外汇占款再跌,仍未公布的外汇资产颇大机会下跌,或可加快央行降准的决心.尽管央行由7月开始将逆回购作为常态化,上周更开始将14天逆回购改为28天逆回购,或是希望增加市场的流动性,只是逆回购效果始终不及降准,因为下调0.5%存准率,目前可以释放4,400亿元人民币,但目前留在市场上逆回购资金不足1,700亿元人民币,并要作滚动性逆回购才能维持这个数额.

至于美国推出QE3后,会否令热钱重新流入中国内地,有待观望,只是外汇占款早年上升,带动贷币供应量显着增长,随着外汇占款减少,货币供应近年增幅才回落.而中国今年多透过财政存款来增加银行的存款额,才能令中国银行(3988.HK)、农业银行(1288.HK)、建设银行(0939.HK)、工商银行(1398.HK)等保持合理的贷存比率,又在撇除季节性因素月份后,8月的银行新增存款只有5,043亿元人民币,是今年偏低水平,当中四大行当月新增存款更只有575亿元人民币,未知是否受到利率市场化下,被中小银行透过高息来吸存款所影响.(010)