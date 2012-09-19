《香港重要政经日程》--9月19日-9月26日

标题新闻：韩国特别检察官办公室称，总理不接受延长干政贪腐丑闻调查期的决定令人失望
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=====================今日香港主要政经消息==========================
9月19日(周三)
-- 佳讯控股(0030.HK)公布年度业绩.
-- BOSSINI INT'L(0592.HK)公布年度业绩.
--09:30 广州药业股份(0874.HK)在广州召开特别股东大会.
--10:00 优派能源发展(0307.HK)年度股东大会.
--12:15 汇多利(0607.HK)年度股东大会.
--11:00 新华通讯频媒(0309.HK)年度股东大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
9月20日(周四)
-- 亚太资源(1104.HK)公布全年业绩.
-- 中国网络资本(0383.HK)公布全年业绩.
-- 现代教育(1082.HK)公布全年业绩.
--16:30 公布8月消费物价指数.
--16:30 公布6月就业统计数据.
--10:00 平安保险(2318.HK)在深圳召开特别股东大会.
9月21日(周五)
-- 亚洲果业(0073.HK)公布全年业绩.
-- 众彩股份(8156.HK)公布全年业绩.
-- 科瑞控股(8109.HK)公布全年业绩.
--10:00 安域亚洲(0645.HK)年度和特别股东大会.
--11:00 亚洲资源(0899.HK)年度股东大会.
--10:00 超越集团(0147.HK)年度和特别股东大会.
--09:00 中国罕王(3788.HK)特别股东大会.
9月24日(周一)
-- 普拉达(1913.HK)中期业绩公布.
--09:30 北京御生堂(1141.HK)股东周年大会.
--10:00 天行国际(0993.HK)股东特别大会.
--11:30 安宁控股(0128.HK)股东特别大会.
--14:00 东江环保(0895.HK)于深圳举行临时股东大会.
9月25日(周二)
--16:30 8月进出口数据.
-- 实力建业(0519.HK)公布全年业绩.
-- 光汇石油(0933.HK)公布全年业绩.
-- 新世界百货中国 (0825.HK)公布全年业绩.
-- 玖龙纸业(2689.HK)公布全年业绩.
-- 新创建集团(0659.HK)公布全年业绩.
-- 华南投资(0159.HK)公布全年业绩.
--09:00 中材股份(1893.HK)于北京举行临时股东大会.
--10:00 金卫医疗(0801.HK)股东大会.
--11:00 亚太卫星<1045,HK>股东特别大会.
*9月26日(周三)
-- 卓能(集团)(0131.HK)公布全年业绩.
-- 中国环境资源(1130.HK)公布全年业绩.
-- 思捷环球(0330.HK)公布全年业绩.
-- 香港资源控股(2882.HK)公布全年业绩.
-- 新世界中国0917.HK公布全年业绩.
-- 新世界发展(0017.HK)公布全年业绩.
-- 蒙古矿业(1166.HK)公布全年业绩.
--09:00 中国环保能源(0986.HK)股东周年及特别大会.
--11:00 瑞金矿业(0246.HK)于北京举行股东特别大会.
--16:00 欧舒丹(L'OCCITANE)(0973.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
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路透2月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国东方资 产管理公司正在寻求3亿美元三年期贷款；七个月前该公司首次在银团贷 款市场融资，筹得3.5亿美元，规模高于最初计划的2亿美元。 台北富邦银行担任独家牵头行兼簿记行；贷款利率为较伦敦银行间拆 放款利率(Libor)加码139个基点，贷款平均期限为2.875年。 银行受邀以三个层次参贷：承贷5,000-7,500万美元者获得牵头行头 衔，175个基点的综合收益和103.5个基点的前端费；承贷3,000-4,900万 美元者获主办行头衔，169.96个基点的综合收益和89个基点的前端费；承 贷1,500-2,900万美元者获安排行头衔，165.09个基点的综合收益和75个 基点的前端费。回复截止日期为3月28日。 中国东方资产管理公司的全资子公司--中国东方资产管理(国际)控股 有限公司为借款人。 该公司去年8月完成了一笔3.5亿美元银团贷款。该笔贷款的最高综合 收益为250个基点，利率为较Libor加码215个基点，平均期限为2.5年。台 北富邦
0203 GMT，三个月期铜涨0.2%至每吨5,940.50美元，上日涨1.2%。伦铜2月13日触及20个月高点6,204美元。