〔银行观点〕RBC财富管理调查显示香港百万富翁人数减少,受累于股市波动

路透香港9月19日电---加拿大皇家银行(RY.TO)的财富管理部门周三发表最新亚太区财富报告显示,香港的百万富翁人数减少,主要由于其财富分配偏重于股票,而股市波动导致其财富明显缩小.

该份由RBC财富管理联同全球顾问公司凯捷编制的财富报告显示,2011年香港拥有至少100万美元可投资资产的富裕人士总数为10.1万,按年减少17.4%;可投资资产总量亦下降20.1%至5,110亿美元.在亚洲10个主要市场之中,香港的跌幅最为显着.

而中国的百万富翁人数按年升5.2%至53.5万人,可投资资产亦升1.8%至2.66万亿美元.

RBC财富管理旗下BlueBay资产管理首席营运总监Alex Khein在记者会上称,"由于香港富裕人士的财富分配偏重于股票,去年股市下滑导致财富缩水,但并不代表财富质量恶化."

报告显示,香港和新加坡是亚太境外财富管理中心的首选目的地.加皇投资管理(亚洲)董事总经理吴道衡称,这是由于香港和新加坡的监管透明度较高,法制完善,且地域上文化和语言相通.

不过他指出,新加坡的整体优势略微超过香港,主要是新加坡将高端客户与一般零售客户作出明显划分,因而能够提供更为贴身的服务予高端客户,但香港当局正在采取措施弥补差距.

今年6月,香港金融管理局订明"私人银行客户"的定义,并就向私人银行客户提供服务时采用以投资组合为本的方法评估适合性一事提供指引.

这份覆盖区内91.5%的GDP(国内生产总值)的财富报告并显示,2011年亚太区富裕人士数目达337万人,按年上升1.6%,为全球成长率的两倍,并首次超越北美.富裕人士数目成长稳健但不均衡,76.1%的富裕人士位于日本、中国和澳洲.

按财富总量计,去年亚太区富裕人士可投资资产按年下跌1.1%,至10.7万亿美元,反映出亚太经济同样面临诸多挑战,包括应对欧元区债务危机的影响、海外需求下滑以及国内楼价下跌、政策瘫痪及通账等挑战.

吴道衡称,美国第三轮量化宽松措施(QE3)对环球股市及商品带来支持,惟对实质经济增长帮助多大,仍有待观察.不过RBC对于今明两年环球经济增长持较乐观看法,对亚太区的富裕人士数目有正面作用.

根据RBC财富管理于去年底所做预测,受中国和印度两大全球成长最快的经济体推动,2012年亚太区(日本除外)的GDP增长为6.1%,2013年为6.6%;其中,中国的GDP增长分别为8.2%及8.5%.(完)