版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 19日 星期三 16:15 BJT

〔香港股市〕恒指收升逾1%,因日本央行举措点燃中国政策宽松预期

路透香港9月19日电---香港股市周三收高1.2%,受银行股涨势带动.此前日本央行宣布货币宽松举措且规模超预期,提振亚洲整个银行板块上涨.

日本央行的决定,令人对中国央行也将很快采取宽松举措燃起希望.

恒生指数.HSI收报20,841.9点,为5月4日来最高.恒生国企指数.HSCE收高1.7%至9,849.1.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐