〔香港房地产〕QE3致资金流入楼市机会微,但市场情绪反应增风险--官员

路透香港9月19日电---香港财经事务及库务局局长陈家强周三表示,相信美国第三轮量化宽松措施(QE3)导致资金流入香港房地产市场的机会不大,但目前市场正处于对QE3的情绪性反应,这会增加楼市风险;并重申政府会监察市场发展,在适当时候推出政策.

为防范美国QE3及延长超低利率期限导致更多资金涌入香港,令楼市继续升温增加银行体系风险,香港金管局上周五突然宣布收紧一个以上物业按揭的申请,而非本地人申请按揭成数亦进一步收紧.[ID:nSB1779650]

陈家强表示,从QE2的情况看,当时推出后金管局并没有见到净资金流入香港,故他个人对美国的买债行动会否真的影响流入香港的资金存疑.他认为QE3会否有新资流入香港,现时看来言之尚早,至于资金会否调配来香港用作购买本地房地产,他认为机会不大.

"因为香港的房地产性质较属本土投资项目.所以,从'热钱'流入香港的角度来说,QE3对香港的影响有限."陈家强说.

不过,他不排除市场对楼市会有情绪化的反应.但他指出,香港的低息环境己维持很久,楼市上升了一段时期亦或多或少反映了低息的环境.

"换句话说,就算低息环境再持续一段时期,大家是否可以用相同的理由来预见楼市还会有上升的情况?这点大家是要考虑的."他称.

今年以来,香港的住宅楼价累计上涨13%.而在美国宣布推出QE3后,新盘热销,二手住宅成交价也继续创出新高.

陈家强表示,除了利率外,目前世界经济环境差,中国内地的经济增长也处于较以前低的情况,市民应要考虑资产价格的上升能力,在比较风险和上升能力时,要作出理性的选择.

"政府会一如既往,留意任何影响金融市场及经济风险可能发生的事情,所有应变措施我们都会考虑."他说.(完)