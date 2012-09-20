〔港报社评〕欧美日拉开帷幕全球印钞大竞赛--信报9月20日

日本央行昨天宣布扩大货币宽松政策,是继欧洲央行和美国联储局推出"宽松无限量新版"之后,主要经济国家加入"宽松大竞赛"行列.日本当前基准利率水平已降无可降,央行只能通过大规模购债计划,向市场投入流动性,基于全球需求放缓,而且圆汇高企,故有必要进一步放宽货币政策.

在全球经济放缓压力下,欧美已采取了极之偏离常态的货币政策手段.本月6日,欧洲央行公布"直接货币交易计划"(OMT),联储局继后(9月13日)推出第三轮货币量宽(QE3),以每月400亿美元规模购入按揭抵押证券(MBS),直至美国失业率"实质改善"为止.

欧美中央银行印钞数量之巨,实在已严重扭曲了利率价格信号.若联同联储局过去两轮货币量宽看,今次再推QE3,明显加剧了未来回收巨大流动性的难度,并为日后通胀飙升与失控埋下隐患.

日本亦扩大购买资产计划规模.如今世界三大经济体争相放松货币政策,已为新一轮全球货币宽松大竞赛揭开了序幕,恐怕其他国家,包括中国,最终或自愿或被迫地卷入漩涡之中.

澳洲央行前天指出,铁矿砂等商品价格下挫,预料很快影响到出口,冲击实体经济成长,澳洲目前有减息空间,去年,澳元辗转升值之势已相当凌厉,因此,通过降息压低澳元,在当前货币宽松大竞赛新形势下,更容易一触即发.

英国央行货币政策委员会委员一致通过维持利率不变、QE的规模也不变,但有成员认为,有需要增加经济刺激的规模,并扩大QE规模.

欧洲、美国和日本已使出非常手段,来应对自身经济扩张乏力困局.在这种货币政策宽松竞赛压力下,全球各国势必调整货币政策目标和措施,新一轮全球印钞竞赛已然无可避免.人为低利率的结果,是扭曲了资金使用价格信号,不仅削弱投资效率,也埋下恶性通胀苦果.如今欧美日相继以非常态货币宽松来寻求经济刺激,求一时之快,无异于"饮鸩止渴",最终延误了纠正经济所需要进行的结构性调整.(A02)