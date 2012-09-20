〔港报社评〕全球货币暗战,港须防泡沫通胀--经济日报9月20日

全球多国都松银根撑经济,并暗中大打货币战,遏汇价以抢出口市场.惟各国钞票愈印愈多,环球通胀压力势愈来愈大,滞胀风险亦水涨船高.

欧美在本月接连狠推无上限的量宽,惟此并非欧美专利,日本央行昨宣布再增量宽规模10万亿日圆,英国央行委员亦建议再扩量宽;此外,发展中国家亦纷松银根,如印度央行本周一下调存款准备金率.各国央行争相大开水喉,底因有二.

其一,自救经济.环球经济委靡不振,无论发达国与新兴国都陷困,要印钞刺激经济.例如经济增长曾逾10%的印度,上季增速已跌至5.5%,不得不一再减息与下调存准率救急.

其二,暗中打汇率战.现时美国无限期印钞,实际上是暗推弱美元.惟此是零和游戏,其他国家尤其新兴国经济本已走弱,若汇率再被挟高,出口再受打击,经济将雪上加霜,要抗衡便惟有加入印钞行列,遏制本国货币汇率,这亦是日本昨速启印钞机的主因之一.

市场对各国相继放水反应正面,惟若以为靠印钞就能解决经济困局,恐误判形势.美国前两轮量宽已证实撑经济药效微,美国至今仍未能走出低增长、高失业困局,上周推的第三轮量宽亦难寄厚望.日本经历20多年超宽松货币政策仍未能走出迷失深渊.但各国政府对经济陷困又不能袖手,就算知放水成效微,亦只能以拖待变.

各国印钞,泛滥资金势推高商品价格,此一方面将催谷各地的资产泡沫,很可能为经济与民生埋下大炸弹.另一方面,环球商品如石油、矿产、农产品价格在各国斗放水下,易升难跌.惟印钞毫无节制,累积起来的天量钞票终可能突破临界点,触发恶性通胀,再加上环球经济疲弱,滞胀风险日益升高.

香港是开放型经济,港元又与美元挂钩,故再受通胀冲击机率不低.在楼价攀升、租金狂飙、物价一加再加,但薪金增长却远远落后之下,本港社会压力亦恐愈来愈大,各国印钞正加深本港的政经风险.(A10)