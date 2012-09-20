〔港报财经评论〕股市之虚与实难于捉摸--信报9月20日

黄金与砖头焗住赌/ 习广思

无论阁下是否认同美国QE3的放水效果,或者欧洲OMT达至的救市效果,有专家认为,央行已经疯了.事实是,欧美早已迷失不断地吸毒,这几乎是一条不归路,就算QE效用不大,

央行成功制造市场预期的情绪影响,君可见昨日日本央行再出招推QE,股市一样受落,圆汇立即掉头回落.再可见英国央行多次QE后,经济无起色但通胀再升温,官员们仍有将QE

推行到底的打算.日本央行再推QE?官员认为,圆汇强,外围经济差,有放水必要.说穿了,日本是看着欧美政策来做事,美国QE宣示另一次货币大战,日本才出招,将本国货币贬

值.港股借日本QE消息造好,上周五资金挟蓝筹目标尽在地产股,昨日轮到内银股,加上多只蓝筹继续补淡仓,港交所(0388.HK)急升,汇控(0005.HK)见一年新高,再一日推高恒指,挑战上升通道顶部.恒指开市靠稳,早市尾段借日本QE消息炒高至20,895点,成功屠宰20,800-20,899点之间的熊证,午后指数争持,但资金续追落后,收报20,841点,上升239点.大市成交额636亿港元,沽空比率8.47%."空军"被看好的投资者连日狙击下,内银股沽空比率大幅下降.

水闸大开反弹未完股市之虚与实难于捉摸,某些时候,股票愈坏,愈多人爱,四平八稳的公司,未必是赌徒之物.说起港交所(0388.HK),应该没有多少人喜欢,管理层支取高薪,却容许众多垃圾新股上市.再有传闻中"国家机密"的西环密令,股市低成交,依靠衍生工具每日贡献三分一成交,盈利前景看淡,但股市炒放水,市场憧憬下股价涨升3.6%.再如航运股,经济复苏是一个炒作故事,不是一个可信的故事,海运运价再上调,隔晚波罗的海指数低位反弹5%,带动航运股反弹.基本因素理想的股票,长远或者跑赢,可惜眼前股市讲短跑能力,大行分析员正以博盈警股翻身作为推介理由呢.

港股气氛稍见好转,公司抽水活动即现,龙湖(0960.HK)加码批股,反映众多内房股集资需求,特别是花样年(1777.HK)发债,是继5月后再度发债,及至早前佳兆业(1638.HK)、富力(2777.HK)及瑞房(0272.HK)等内房发债.事实上,在龙湖之前,早前瑞声(2018.HK)、联想(0992.HK)、创科(0669.HK)及友邦(1299.HK)等公司趁股价高位配股,抽水后股价有力企稳,更甚是友邦溢价配股后上升,反映市场有一定承接力.债市亦有更强烈讯号,上半年只有蓝筹股有力发债,但现时垃圾公司发债成本下降,而且获海外投资者热烈认购,除反映资金被低息逼住冒险外,亦反映海外资金对中资股的信心有所恢复.市场另一讯号是新股再次出笼,这些新股质素有几高,投资者心里有数,早前被搁置下来,如今市况好转,投行自然想趁势完成单刁,毕竟2012年只剩下三个月了.(B03)

----------------------------------------------------------------------------------------

美元随时逆市反弹/ 苏子

昨天日本央行议息后宣布把资产购买计划扩大10万亿日圆,并承诺购买更多较长期的国债及短期国债.上周联储局刚启动无上限的QE3放水措施,在不足一周时间内又轮到日本央行放水,使目前市场上充斥着大量的流动性,有利市场炒高非美元货币.然而,日本央行宣布上述放水措施后,汇市的反应其实并不波动.另外,留意最受央行放水措施有正面影响的金价,亦只是自1,765美元附近上升至1,779.30美元高位,升幅连1%也没有,似乎欠缺进一步大升的动力.高风险资产对央行的放水措施反应一般,市场上的大量闲资亦未见争相追逐,如此不正常的走势令人相信,市场目前正深度怀疑及消化各央行放水措施的成效,一旦市场一致相信央行的放水措施对实体经济帮助不大的话,估计届时已被炒高不少的环球股市势必遭到猛烈抛售,从而使到避险资金回流至美元,并使美元得以在市场一片看淡声中见底回升.

昨天英国MPC公布9月会议纪录显示,虽然九名委员一致通过维持债券购买计划规模在3,750亿英镑不变,但部分委员仍认为在经济前景不确定下,未来有需要推出更多刺激措施.近期表现强劲的英镑兑美元,较大机会在美元转强后出现追落后的情况,即英镑兑美元的跌幅或会较大.

短线而言,一旦英镑兑美元成功跌破上周五所造的1.614低位支持,预料随后跌势将加速,相信1.60心理关口将会面临严峻的考验,若成功破关而下,预料英镑兑美元将可正式结束自7月12日的1.539低位开始的上升浪.(B10)