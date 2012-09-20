〔港报财经评论〕水浸香港,追中资股--经济日报9月20日

水浸香港,追中资股/ 林瑞芬

全球央行竞相追逐印银钞游戏以打救经济,继欧美之后,日本央行亦出手,加上习近平终露面,港股昨经前牛皮后昨再展升势.游资泛滥,利港股,小注中资股追落后.经济死水一潭,各国只能靠币策,斗印银纸免执输.日本央行公布将扩大资产购买基金规模,将抵押品支持的市场操作规模增10万亿日圆至80万亿日圆.同时延长完成资产购买和贷款计划目标终止时间六个月至2013年12月等.习近平终露面接见美国国防部长,董建华接受美国有线新闻网络访问时表示,相信中共十八大将在10月举行.看来十八大新领导事情将渐明朗化,人行虽未有动静,但商务部就表示国庆前会出台稳定外贸增长新政细则.目前只差人行,不知要望到几时?惟环顾全球,自ECB出手后,美国、巴西、印度及日本央行都放水,相信等中国放水只是时间问题,不然人家竞相印银纸贬值,你人民币却企硬点谷出口,相信迟早要加入竞相印钞行列.

环球主要央行在今年9月做了齐放水行动,不单是美国QE3威力,放水再刺激全球资产价格相信非两三周的事,有其持续性可言,故恒指有连续突破阻力轨.昨突破自今年2月高位延伸上升轨,恒指收报20,841,升239点,大市成交额636亿港元,扣除龙湖(0960.HK)配股上板,实际成交近600亿港元,反映港汇近月的偏强配合外资流入香港小炒可能性.以恒指近19,000为大户起步点,无3,000点利润不转身计起,至少目标近22,000,故反覆向上摸21,000或仅心理关口,就算受阻而回属小回大涨,沿途守着上升裂口20,150-20,500,承上周所估,回试今年首季21,700-21,800绝不是冀望.

讲开龙湖,以每股11.88港元配售2.6亿股,股价昨为配股所挫,收报11.78港元,急跌8.7%.认为短期内将是难得的低吸机会,所见该股是内房股中仅次中海外(0688.HK)强势股,自2009年上市以来,招股价7.07港元,配股前见13.2港元.配股将有利释出短期再配股疑虑,且看另一嫌疑可能出手集资的华润置地(1109.HK)昨就跌2.2%,可见配股疑虑释放更为有利后市发展,情况如中国建筑(3311.HK),较早前配股后回了近一周已触底回升.不单止看好龙湖,吴光正最近也以11.67港元增持了该股,低于配股价不多,也可以暗示其价值之所在,建议11.5港元以下收集,止蚀11港元,上望为14港元.(009)

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8月用电跌,经济仍下滑/ 余少文

大市反弹,市场憧憬中国政府会加入放水行列,尤其中国内地经济放缓未止,令中国内地8月用电量出乎意料下跌,相信中国放水只是时间问题,只担心中国延迟到"十八大"后才出招,会令大市维持上落走势.国企指数昨日升165点或1.7%,完全抵销周一、二的跌幅,再挑战10,000点,成交额略增加至145亿港元,但只有70%主板H股可以随大市上升,金融和石油股成为领涨行业.而红筹指数升35点或0.9%,收4,081点,成交额达68亿港元,主要由电讯股和石油股支撑.中资股转强,是受到日本加入放水行列,即欧、美、日等先后放水,再加上巴西、印度等刺激经济措施,但欧、美、日等放水即变相印银纸,若然中国仍然拖泥带水,只会令人民币继续升值,对持续下滑的外贸更为不利.故市场憧憬中国会放水,当然希望可以愈早推出刺激经济政策愈好,只是过去至今都担心中共要将放水措施留给新一代领导人,即要到"十八大"后才会放水,对于持续放缓的经济而言,仍要多待一段水深水热的日子.

其实,中国内地经济第三季持续下滑,市场已预期.而中国内地资料显示,今年8月发电量较7月微升2%至4,445亿千瓦时,较去年同期只升4%,不及去年8月同比增长的9%.至于今年8月用电量环比跌1%至4,495亿千瓦时,增速也较上月下降0.93%.至于以工业为主及占用电比重达70%的第二产业,8月用电量同比虽升1.15%至3,191亿千瓦时,但增速较去年同期下降8.27%.而以地域区分,占用电量逾53%的东部地区,8月用电量为2,399亿千瓦时,较去年同期升1.7%,增速亦较上月下降1.93%.由于8月是传统旺季,用电量下跌,即旺季不旺,印证中国内地经济下滑未结束.至于9月至11月是发电量淡季,在经济放缓下,淡季可能更淡,虽然符合市场预期今年电力市场前高后低走势,但对业绩刚刚好转的电力股而言,或会影响收入表现,拖慢业绩改善步伐.

幸好煤炭成本始终是直接左右电力股盈利的因素,煤价维持在低水平下,彭博预期华能国际(0902.HK)今年是最赚钱电力股,可达59.6亿元人民币,其次是华润电力(0836.HK)的68亿港元,第三位会是赚33亿元人民币的大唐发电(0991.HK).如再比较上半年盈利,上述三只电力股分别赚21亿元人民币、30亿港元和12亿元人民币,即下半年盈利将会高于上半年,反映证券商多预期电力股下半年可以继续受惠成本下降而多赚.当然,若然中国内地经济好转,在发电量和用电量加快回升步伐下,电力股的盈利表现将会更好.(010)