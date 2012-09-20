〔香港数据〕8月CPI同比涨幅增至3.7%,政府称短期有回落空间

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透香港9月20日电---香港统计处周四公布,8月综合消费物价指数(CPI)同比上升3.7%,较上月增幅明显走高,因两年间政府代缴公营房屋租金在不同的月份推行,今年的相关措施在7-8月推行,而去年则在8-9月进行.
剔除所有政府一次性纾困措施的影响,综合消费物价指数按年升幅为3.7%,较7月份的4.2%为低,主要由于私人房屋租金以及咸水鱼价格升幅收窄所致.
政府发言人表示,基于经济形势较差和进口价格升幅较为温和,通胀应在短期内仍有进一步回落的空间.然而,在环球流动资金充裕的背景下,国际食品和商品价格最近的反弹值得关注.政府会继续密切留意通胀情况,特别是通胀对低收入人士的影响.
政府稍早将2012年全年整体CPI增幅预测由3.5%上调至3.7%,基本通胀率预测亦由4%调至4.3%.[ID:nSH0112657]
(单位:%) 2012年8月 2012年7月 2011年8月
综合消费物价指数 +3.7 +1.6 +5.7
甲类消费物价指数 +4.1 -2.4 +5.4
乙类消费物价指数 +3.8 +3.5 +5.8
丙类消费物价指数 +3.2 +3.7 +6.0
基本通胀率 +3.7 +4.2 +6.3 (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000