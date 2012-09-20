版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 16:49 BJT

〔香港数据〕8月CPI同比涨幅增至3.7%,政府称短期有回落空间

路透香港9月20日电---香港统计处周四公布,8月综合消费物价指数(CPI)同比上升3.7%,较上月增幅明显走高,因两年间政府代缴公营房屋租金在不同的月份推行,今年的相关措施在7-8月推行,而去年则在8-9月进行.

剔除所有政府一次性纾困措施的影响,综合消费物价指数按年升幅为3.7%,较7月份的4.2%为低,主要由于私人房屋租金以及咸水鱼价格升幅收窄所致.

政府发言人表示,基于经济形势较差和进口价格升幅较为温和,通胀应在短期内仍有进一步回落的空间.然而,在环球流动资金充裕的背景下,国际食品和商品价格最近的反弹值得关注.政府会继续密切留意通胀情况,特别是通胀对低收入人士的影响.

政府稍早将2012年全年整体CPI增幅预测由3.5%上调至3.7%,基本通胀率预测亦由4%调至4.3%.[ID:nSH0112657]

(单位:%) 2012年8月 2012年7月 2011年8月

综合消费物价指数 +3.7 +1.6 +5.7

甲类消费物价指数 +4.1 -2.4 +5.4

乙类消费物价指数 +3.8 +3.5 +5.8

丙类消费物价指数 +3.2 +3.7 +6.0

基本通胀率 +3.7 +4.2 +6.3 (完)

浏览香港经济相关新闻,请点选[HK-ECI-CMN]

浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐