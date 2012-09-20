〔中国金融〕银行盈利增速放缓趋势难改,利润率面临前所未有挑战--罗兵咸永道

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透香港9月20日电---会计师行罗兵咸永道(普华永道,资诚)周四称,预期短期内中国的银行盈利增速放缓趋势难以出现改变,而受利率市场化影响,利润率面临前所未有的挑战.
罗兵咸永道发布今年上半年中国10大上市银行业绩分析报告指出,上半年10大上市银行实现净利润5,132亿元人民币,按年上升17%;相当于中国商业银行净利润总额的77.5%.利润增长反映银行的信贷业务持续增长.不过10大上市银行的利润增速有放慢迹象.2011同期利润增幅达34%.
"相信未来一段时间银行盈利增速会进一步放慢,今年下半年的平均率可能为10-15%之间."罗兵咸永道中国区金融服务主管合伙人容显文在记者会上称.
利润增速放慢的原因之一,乃今年上半年央行加快了金融改革步伐,对中国银行业的盈利能力造成冲击,其中以央行减息和扩大存贷款利率浮动空间,对银行的影响最为显着.
"在利率市场化迈出重要一步,可以说银行以低成本获得存款的时代已经一去不返.银行若要提升盈利能力,就必需致力改善资产负债管理."他说.
报告并显示,受利率市场化影响,10大上市银行的净息差(NIS)和净利息收益率(NIM)同样面临前所未有的挑战.上半年10大上市银行的平均净息差2.65%,与去年同期持平,但较去年底和今年3月底有所缩窄;平均净利息收益率为2.75%,则较去年同期和去年年底微升.
容显文称,预期下半年银行不能再以高息吸引存款,以降低经营成本,而净利息收益率料将呈下滑趋势.
另一项影响银行盈利的改革措施,为中国银监会对于银行业针对非利息收入不规范经营的专项治理,导致银行手续费及佣金收入增速显着放慢.截至2012年6月底的半年内,10大上市银行的手续费及佣金净收入2,234.5亿元,但这方面收入的增速大幅放慢,由2011年上半年的56%降至今年上半年的19%.
手续费及佣金收入增速的急剧下降,令10大上市银行今年上半年的收入结构出现轻微变化.非利息收入占整体营业收入的比例有所上升,以手续费及佣金收入为主的非利息收入占比一定程度地下降.
在贷款表现方面,10大上市银行上半年整体不良贷款比率为0.78%,较2011年底下降了0.02个百分点,但是整体不良贷款总额比2011年年底增加了53亿元,达到3,566.57亿元;此外,逾期贷款总额亦迅速增加,两者都显示不良贷款对资产质素构成的风险正在上升.
罗兵咸永道中国金融服务业合伙人周世强称,相信上半年的不良贷款比率水平已经见底,未来一段时间随着逾期贷款转化成为不良贷款,不良贷款比率将会上升.
但容显文认为,即使不良贷款比率倍增,以银行的拨备和盈利水平来看,依然处于银行体系可承受水平.
这份涵盖工行(1398.HK)(601398.SS)在内的四大商业银行以及招商银行(3968.HK)(600036.SS)等股份制商业银行的报告并显示,上半年10大上市银行的资产总额达到76万亿,较2011年年底增加11%;规模相当于中国商业银行总资产的77%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000