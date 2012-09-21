〔香港经济〕8月提交破产呈请书数目按月升12.3%,按年大致持平

标题新闻：新西兰1月经季调制造业PMI较上月跌2.6点，至两年最低51.6-新西兰央行/新西兰商会
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港9月21日电---香港破产管理署周五公布数据,今年8月份提交破产呈请书的数目为785宗,按月增加12.3%,按年则微增0.8%.
根据该署刊载于网页(www.oro.gov.hk)的有关数据,8月份发出接管/破产令的数目为654宗,按月和按年分别减少18%及24.3%.
香港今年6-8月的失业率继续持平于3.2%.[ID:nSH0115497]而政府对2012年香港的本地生产总值(GDP)预测增幅修订为1-2%.(完)
浏览香港经济相关新闻,请点选[HK-MCE-CMN]
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。