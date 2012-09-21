〔香港经济〕8月提交破产呈请书数目按月升12.3%,按年大致持平

路透香港9月21日电---香港破产管理署周五公布数据,今年8月份提交破产呈请书的数目为785宗,按月增加12.3%,按年则微增0.8%.

根据该署刊载于网页(www.oro.gov.hk)的有关数据,8月份发出接管/破产令的数目为654宗,按月和按年分别减少18%及24.3%.

香港今年6-8月的失业率继续持平于3.2%.[ID:nSH0115497]而政府对2012年香港的本地生产总值(GDP)预测增幅修订为1-2%.(完)

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