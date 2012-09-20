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货币新闻 | 2012年 9月 20日 星期四 16:16 BJT

〔香港股市〕恒生指数收跌1.2%,中国制造业PMI企稳打压政策放松希望

路透香港9月20日电---香港股市周四下跌1.2%,之前一项初步调查数据显示中国制造业在近期下滑后有所企稳,遂压制了对于短期内出台刺激措施的希望.

恒生指数.HSI收盘报20,590.9点.恒生国企指数.HSCE下跌1.4%至9,707.9点.

内地股市方面,沪深300指数.CSI300收低2.2%,报2,196点,创下2009年3月来最低.沪综指.SSEC则收低2.1%.

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