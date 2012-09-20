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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 16:54 BJT

〔香港房地产〕高力国际称QE3对楼价影响减弱,带动涨幅料少于10%

路透香港9月20日电---物业顾问高力国际(Colliers)周四称,从过去两次美国推出的量化宽松(QE)对香港住宅楼价的影响逐次减少,预期最新一轮QE3刺激楼价上升幅度将会低于一成.

高力国际亚洲研究及谘询政董事卢永辉在记者会称,美国当年推出QE1后,刺激香港住宅楼价上升逾三成,但到QE2影响已降至一成多.他预期QE3带动楼价的升幅,将会低于一成.

卢永辉预期,QE3带来资金流入,或将带动香港通胀升温,这将会令写字楼租金上升,但料写字楼成交量则不会有影响.

"因为流入的热钱主要会停泊在流通量高的资产如住宅,而写字楼的流通量较低,所以应不会带动成交量上升."他说.

高力国际表示,香港的甲级写字楼租金由2011年中起回软,尤其是中环及金钟区,但近期有迹象显示,写字楼市场开始靠稳,租金上升动力恢复.

该行商业部行政董事刘柏汶表示,中环及金钟区甲级写字楼空置率由年初的2.7%升至3月5.8%的八年来高位,但近期已回落至5-5.3%水平.她表示,这主要由于有用家的实质需求支持,例如律师行、中资背景的租户和金融服务公司等.至于私募基金和对冲基金近期亦有进驻中环金钟区的情况,但这些公司一般占用楼面不大,约5,000平方尺左右.

由于用家需求上升及新供应仍然紧张,高力国际预期中环金钟的甲级写字楼平均租金会逐渐升回至2011年底的水平,展望2013年升幅为5%.至于整体甲级写字楼租金,料2012年全年仍跌3%,但较1-7月跌幅4%收窄,即意味着8-12月的租金将回升1%. (完)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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