〔香港房地产〕高力国际称QE3对楼价影响减弱,带动涨幅料少于10%

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透香港9月20日电---物业顾问高力国际(Colliers)周四称,从过去两次美国推出的量化宽松(QE)对香港住宅楼价的影响逐次减少,预期最新一轮QE3刺激楼价上升幅度将会低于一成.
高力国际亚洲研究及谘询政董事卢永辉在记者会称,美国当年推出QE1后,刺激香港住宅楼价上升逾三成,但到QE2影响已降至一成多.他预期QE3带动楼价的升幅,将会低于一成.
卢永辉预期,QE3带来资金流入,或将带动香港通胀升温,这将会令写字楼租金上升,但料写字楼成交量则不会有影响.
"因为流入的热钱主要会停泊在流通量高的资产如住宅,而写字楼的流通量较低,所以应不会带动成交量上升."他说.
高力国际表示,香港的甲级写字楼租金由2011年中起回软,尤其是中环及金钟区,但近期有迹象显示,写字楼市场开始靠稳,租金上升动力恢复.
该行商业部行政董事刘柏汶表示,中环及金钟区甲级写字楼空置率由年初的2.7%升至3月5.8%的八年来高位,但近期已回落至5-5.3%水平.她表示,这主要由于有用家的实质需求支持,例如律师行、中资背景的租户和金融服务公司等.至于私募基金和对冲基金近期亦有进驻中环金钟区的情况,但这些公司一般占用楼面不大,约5,000平方尺左右.
由于用家需求上升及新供应仍然紧张,高力国际预期中环金钟的甲级写字楼平均租金会逐渐升回至2011年底的水平,展望2013年升幅为5%.至于整体甲级写字楼租金,料2012年全年仍跌3%,但较1-7月跌幅4%收窄,即意味着8-12月的租金将回升1%. (完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000