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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 16:57 BJT

〔香港个股〕利丰称与沃尔玛签订新的采购协议,有效期五年

路透香港9月20日电--环球消费品出口及物流集团--香港利丰公司(0494.HK)周四表示,与主要客户之一--沃尔玛(WMT.N)签订新的采购协议,以取代2010年的协议,新协议有效期五年.

利丰在联交所发布公告称,旧协议中有关沃尔玛得于2016年后购买利丰全资附属公司Direct Sourcing Group Pte. Ltd(DSG)股权的期权协议亦告中止.

利丰表示,根据新协议,DSG将继续担任Sam’s Club于美国之主要直接采购,并以指定类别形式替美国沃尔玛及其他部份沃尔玛海外市场进行采购服务.利丰称协议有效期五年,双方若同意可再延长两年.

利丰在2010年1月底与沃尔玛签订采购协议,称首年度采购金额为20亿美元,双方并协议可在2016年1月1日以后由沃尔玛按照双方同意价格,收购利丰为其采购的附属公司.

利丰未在公告揭露更多细节.

除了沃尔玛外,利丰也为Target(TGT.N)等大型连锁店进行采购.

利丰今日收低1.73%至12.52港元,由于主要业务地区--欧美经济情势不明,今年以来股价跌约13%;表现远逊于恒生指数.HSI升约12%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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