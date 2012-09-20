〔香港个股〕利丰称与沃尔玛签订新的采购协议,有效期五年

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透香港9月20日电--环球消费品出口及物流集团--香港利丰公司(0494.HK)周四表示,与主要客户之一--沃尔玛(WMT.N)签订新的采购协议,以取代2010年的协议,新协议有效期五年.
利丰在联交所发布公告称,旧协议中有关沃尔玛得于2016年后购买利丰全资附属公司Direct Sourcing Group Pte. Ltd(DSG)股权的期权协议亦告中止.
利丰表示,根据新协议,DSG将继续担任Sam’s Club于美国之主要直接采购,并以指定类别形式替美国沃尔玛及其他部份沃尔玛海外市场进行采购服务.利丰称协议有效期五年,双方若同意可再延长两年.
利丰在2010年1月底与沃尔玛签订采购协议,称首年度采购金额为20亿美元,双方并协议可在2016年1月1日以后由沃尔玛按照双方同意价格,收购利丰为其采购的附属公司.
利丰未在公告揭露更多细节.
除了沃尔玛外,利丰也为Target(TGT.N)等大型连锁店进行采购.
利丰今日收低1.73%至12.52港元,由于主要业务地区--欧美经济情势不明,今年以来股价跌约13%;表现远逊于恒生指数.HSI升约12%.(完)
浏览利丰其他新闻,请点选[0494.HK-CMN]
浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)
--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000