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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 18:02 BJT

〔香港个股〕太平洋航运拟发可换股债券,筹资高至1.31亿美元--销售文件

路透香港9月20日电---据路透周四获得的销售文件显示,香港乾散货运输商--太平洋航运集团有限公司(2343.HK)计划发行2018年到期的可换股债券,筹资高至1.31亿美元.

据销售文件,该可换股债券的年息率为1.375-1.875%,初步兑换价为4.96-5.25港元,较太平洋航运今天收盘价3.89港元溢价27.5-35%.

高盛负责安排这宗可换股债券的发行.(完)

--编译 梁慧仪; 审校 张喜良

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