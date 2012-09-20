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亚洲 | 2012年 9月 20日 星期四 19:06 BJT

〔香港个股〕首创置业参与成立四个基金,总资本承担额高至10亿元人民币

路透香港9月20日电---北京市房地产商--首创置业(2868.HK)周四宣布,将开设四个总资本承担额合共不超过10亿元人民币的基金,以建立融资平台发展项目.

首创置业的声明称,公司(作为次级有限合伙人)与其持股40%的昆山创博盛拓股权投资管理有限公司(简称"创博盛拓")(一般合伙人),及其他投资者(优先有限合伙人),就开设四个不同基金,分别订立有限合伙协议.

基金的资本承担总额预计不超过10亿元,每个基金资本承担额不低于2.5亿元.首创置业将投资合共2.4亿元予四个基金,作为次级有限合伙人.

合伙期限为由发出营业执照起计10年.基金将予投资各项目的投资期限,不会超过24个月,基金的业务范畴为投资、投资管理、作为财务顾问及提供经济资料.

首创置业表示,开设基金乃建立融资平台,以提供集中资金、通过其专业知识及专业管理层,挑选优质投资企业及高潜力项目的有效方法.

首创置业今天收低1.78%,报2.21港元.过去一个月累计下跌5.5%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进

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