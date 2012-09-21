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亚洲 | 2012年 9月 21日 星期五 08:04 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月21日

路透香港9月21日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7533港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周四收高18.97点或0.14%,报13,596.93点.标普500指数和Nasdaq指数微幅收跌,但
收复盘中的多数失地,显示投资者人气总体仍然正面,尽管全球多个国家和地区公布疲弱的制造业数据. 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  200.780   -1.89      34169            15.567      -0.47
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.360   -1.24      44188             3.213       0.41
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   54.490   -0.93     211491            84.495      -0.12
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.430   -1.70      72435            22.448      -0.01
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  129.360   -0.93      51551            10.030      -0.10
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   91.800   -0.80      26245             7.118      -0.03
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   47.650    0.00     236231            73.889       0.53
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   58.980   -2.11      41391             4.573       0.95
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.250   -4.36     241440            12.599       1.12
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   15.180   -2.32     126845            11.770       1.29
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   28.450    1.97      33231             5.515      -0.10
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.620   -0.37       6497             3.353       0.08
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.700    0.96       7881             1.217     -50.32
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.820   -2.67     111325             0.282      -2.68 (完)

  --整理 李珊珊

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