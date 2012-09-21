《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月21日

路透香港9月21日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7533港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收高18.97点或0.14%,报13,596.93点.标普500指数和Nasdaq指数微幅收跌,但 收复盘中的多数失地,显示投资者人气总体仍然正面,尽管全球多个国家和地区公布疲弱的制造业数据. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 200.780 -1.89 34169 15.567 -0.47 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.360 -1.24 44188 3.213 0.41 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 54.490 -0.93 211491 84.495 -0.12 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 43.430 -1.70 72435 22.448 -0.01 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 129.360 -0.93 51551 10.030 -0.10 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 91.800 -0.80 26245 7.118 -0.03 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 47.650 0.00 236231 73.889 0.53 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 58.980 -2.11 41391 4.573 0.95 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 16.250 -4.36 241440 12.599 1.12 兖州煤业( 1171.HK ) ( YZC.N ) 15.180 -2.32 126845 11.770 1.29 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 28.450 1.97 33231 5.515 -0.10 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 21.620 -0.37 6497 3.353 0.08 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 15.700 0.96 7881 1.217 -50.32 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.820 -2.67 111325 0.282 -2.68 (完) --整理 李珊珊