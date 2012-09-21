《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月21日

标题新闻：新西兰1月经季调制造业PMI较上月跌2.6点，至两年最低51.6-新西兰央行/新西兰商会
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路透香港9月21日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7533港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收高18.97点或0.14%,报13,596.93点.标普500指数和Nasdaq指数微幅收跌,但 收复盘中的多数失地,显示投资者人气总体仍然正面,尽管全球多个国家和地区公布疲弱的制造业数据. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 200.780 -1.89 34169 15.567 -0.47 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.360 -1.24 44188 3.213 0.41 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 54.490 -0.93 211491 84.495 -0.12 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.430 -1.70 72435 22.448 -0.01 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 129.360 -0.93 51551 10.030 -0.10 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 91.800 -0.80 26245 7.118 -0.03 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 47.650 0.00 236231 73.889 0.53 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 58.980 -2.11 41391 4.573 0.95 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.250 -4.36 241440 12.599 1.12 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 15.180 -2.32 126845 11.770 1.29 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 28.450 1.97 33231 5.515 -0.10 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.620 -0.37 6497 3.353 0.08 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.700 0.96 7881 1.217 -50.32 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.820 -2.67 111325 0.282 -2.68 (完) --整理 李珊珊
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路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。