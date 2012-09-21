《香港报摘》--信报9月21日

标题新闻：新西兰1月经季调制造业PMI较上月跌2.6点，至两年最低51.6-新西兰央行/新西兰商会
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 要闻版头条:
--对于香港电讯商抢iPhone 5换机客,摩根士丹利大泼冷水,认为电讯商以3G月费提供4G服务,不会对平均每户每月收入(ARPU)有贡献,数码通(0315.HK)则优势有限.
* 其他:
--太平洋航运(2343.HK)拟发行2018年到期的可换股债券,筹资最高1.238亿美元.另外,舜宇光学(2382.HK)基金股东则以最多10.7%的折让幅度,配售1亿股旧股,筹资约5,300美万美元.
--渣打香港总裁洪丕正指出,随着欧、美及日本推出量化宽松货币措施,最近一周有资金流入令港汇偏强,预计资金会继续流入亚太区,估计未来存款利率有下调空间.
--新世界发展(0017.HK)创办人郑裕彤传因病入院,其子兼公司主席郑家纯昨天确认父亲入院的消息,逾半新世界系股份股价受压.但有分析指出,郑裕彤已顺利交棒,其身体状况不影响公司稳定.
--莱坊最新公布全球房产价格指数显示,香港次季住宅楼价升幅约7.6%,五年累升98.8%,属调查地区中升幅最高的地方.其次为北京及上海,升幅71.2%;以色列52.7%排名第三;新加坡排名第四,为32.2%;台湾以31.0%升幅居第五.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。