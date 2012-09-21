《香港报摘》--信报9月21日

* 要闻版头条:

--对于香港电讯商抢iPhone 5换机客,摩根士丹利大泼冷水,认为电讯商以3G月费提供4G服务,不会对平均每户每月收入(ARPU)有贡献,数码通(0315.HK)则优势有限.

* 其他:

--太平洋航运(2343.HK)拟发行2018年到期的可换股债券,筹资最高1.238亿美元.另外,舜宇光学(2382.HK)基金股东则以最多10.7%的折让幅度,配售1亿股旧股,筹资约5,300美万美元.

--渣打香港总裁洪丕正指出,随着欧、美及日本推出量化宽松货币措施,最近一周有资金流入令港汇偏强,预计资金会继续流入亚太区,估计未来存款利率有下调空间.

--新世界发展(0017.HK)创办人郑裕彤传因病入院,其子兼公司主席郑家纯昨天确认父亲入院的消息,逾半新世界系股份股价受压.但有分析指出,郑裕彤已顺利交棒,其身体状况不影响公司稳定.

--莱坊最新公布全球房产价格指数显示,香港次季住宅楼价升幅约7.6%,五年累升98.8%,属调查地区中升幅最高的地方.其次为北京及上海,升幅71.2%;以色列52.7%排名第三;新加坡排名第四,为32.2%;台湾以31.0%升幅居第五.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 黄凯

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