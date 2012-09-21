《香港报摘》--经济日报9月21日

--第三轮量化宽松(QE3)威力继续发酵,消息利好亚太区.两大外资券商都因QE3,看好港股表现,花旗上调恒生指数.HSI明年目标至22,700点,高盛则料恒指一年后可达23,500点,潜在升幅达14%.

--香港"双币双股"(即一只股票同时拥有两种货币作结算)有望不致给劲敌新加坡抢尽风头.市传现正在香港挂牌的3只A股实物ETF(交易所买卖基金),已申请在人民币计价之上再加入港元计价,消息指最快或于10月获批.

--惹起广泛争议的新界东北新发展区谘询期本月底结束.据悉,由于该发展区属重要的住宅用地供应,港府正全方位检讨规划内容.发展商反对的政府400亿元主导收地模式,也有讨论空间,不排除有所改变.(完)