《香港报摘》--经济日报9月21日

标题新闻：新西兰1月经季调制造业PMI较上月跌2.6点，至两年最低51.6-新西兰央行/新西兰商会
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* 要闻版头条:
--第三轮量化宽松(QE3)威力继续发酵,消息利好亚太区.两大外资券商都因QE3,看好港股表现,花旗上调恒生指数.HSI明年目标至22,700点,高盛则料恒指一年后可达23,500点,潜在升幅达14%.
* 其他:
--香港"双币双股"(即一只股票同时拥有两种货币作结算)有望不致给劲敌新加坡抢尽风头.市传现正在香港挂牌的3只A股实物ETF(交易所买卖基金),已申请在人民币计价之上再加入港元计价,消息指最快或于10月获批.
--惹起广泛争议的新界东北新发展区谘询期本月底结束.据悉,由于该发展区属重要的住宅用地供应,港府正全方位检讨规划内容.发展商反对的政府400亿元主导收地模式,也有讨论空间,不排除有所改变.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 黄凯
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路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。