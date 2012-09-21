〔港报财经评论〕企业掌柜悲观预示QE3无效--信报9月21日

企业掌柜悲观预示QE3无效/ 习广思

不是说中国经济数据不重要,而是自8月以来股市对中国经济的负面数据早已出现免疫力,市场把经济反弹预期更推至第四季.如今港股借中国经济数据或A股寻底而回落,说穿了,不过是港股急升多日后的获利回吐现象.至于基金追货何时完结?QE政策制造了一个炒卖派对,最后一支舞未跳完,资金依然努力四处觅食.多只蓝筹股见一年新高后,恒指短期有下行压力,但基金要报仇或基金要回报,战线不在蓝筹股身上,而是在二三线股,未来将会是一段炒股不炒市的时期.不断有公司抽水,看好的智能手机受惠股舜宇光学(2382.HK)业绩造好,股价一个月涨升29.8%,市传公司正在配股,配股价折让逾10%.这类强势股,股价于配股后多从高位急挫,往往是吸纳机会.至于创科(0669.HK),该股消化配股压力后,股价持续强势,炒完QE3后,目前于高位整固.

盈警残股炒翻生.瑞信董事刘绍文讲细价股,不买也要听.该报告指出,目前是细价股见底反弹的时候,很多中港细价股受盈警影响,股价由20个月高位下跌,跌幅介乎27%-42%.如果参照2009年盈警潮后的反弹走势,目前是买入小型股的机会.报告指出,中资小型股在区内不寻常地跑输,上半年有史无前例的企业盈警;股价低于账面值的小型股比例,由海啸后最低水平44%(2011年第一季)升至66%.中港中小型股的预期市盈率及市账率,均属12年来偏低水平,小型股相对大型股的折让已经扩大.

美国联储局主席贝南奇在政策口术上较欧洲政客的巧言出色,也较香港政客的语言艺术更成功,毕竟他成功延续市场对救市的预期.无疑QE3带动风险资产舞动,但大家不要忘记,(美国)股票、债券及黄金等资产价格早在高位徘徊,资金再入市,是被迫焗赌的游戏.QE1、QE2推出后,股市升幅一次低过一次,这次反弹亦可能随时结束.美国CFO杂志在QE3推出前与杜克大学合作,向美国及全球多个企业掌柜做了一个调查,纵使美股创下海啸后新高,企业掌柜对经济前景仍未感乐观.CFO杂志调查反映,大多数企业掌柜认为,即使利率再下降1个百分点,公司的业务计划也不会改变.这个讯息清楚说明,过去4年的宽松货币及财政政策,对恢复企业的信心毫无作用.如此推论下去,难道QE3的效力会有所不同吗?(B04)

----------------------------------------------------------------------------------------

澳元或回复强势/ 苏子

昨天公布的9月汇丰中国PMI初值仅由8月的47.6微升至47.8,且仍处于50的好淡分水岭以下,疲弱数据令市场的风险胃纳下降,避险情绪再度抬头,结果避险货币美元止跌回升,昨天欧洲入市后美汇指数已见略为升破10天SMA的79.50阻力,曾一度高见79.60水平.金价在美元转强下暂时只能回落至1756.70美元低位,未见出现较严峻的抛售压力.目前金价的表现较预期为佳,因此金价稍后若一直坚守在1750美元支持不破,随后更逐步升至1,780美元阻力关口以上的话,那便要小心本周才开始的美元调整市随时告一段落.

昨天澳元兑美元在美元转强下成功跌破50天SMA的1.0412支持及本周二的1.0405低位支持,破位后一度急挫至1.0362低位才能喘定跌势.由于澳元兑美元于上周四至本周初在日线图上呈现一组不利后市的黄昏之星形态,故理论上,只要昨晚汇价乏力升回本周二的1.0405低位以上波动及收市,则上述的利淡形态势必迫使澳元兑美元成功跌破20天SMA支持,随后朝着1.02关口迈进.但若然昨晚美元未见进一步上升,并且有见顶回落的迹象,那便要提防澳元兑美元在升回本周二的1.0405低位以上后,将再次回复偏强的走势.目前欧罗兑美元的关键支持位是7月份的1.2040低位升至近日的1.3169高位的23.6%及38.2%调整目标,两者现处于1.2903及1.2738.如昨晚欧罗兑美元未有考验23.6%调整目标,最后收市时更明显升回1.2985的重要即市阻力位以上的话,预料汇价自1.3169高位开始的调整浪已暂告一段落,后市可望朝着今年5月的1.3284高位迈进.(B10)