〔港报财经评论〕港股暂整固,待人行出招--经济日报9月21日

港股暂整固,待人行出招/ 林瑞芬

高盛花旗看好中期港股.大趋势上,环球央行联合放水行动令恒指破20,000,所以理论上回吐若穿20,000视为警惕讯号.相反,恒指能强势企稳裂口约20,500或只是回补裂口20,150至20,500,反映大户未撤退,散户还未用太心慌落车.从附图示,QE2港股回,今次QE3港股反弹浪才开始近一个月,去年底欧洲推LTRO港股都可以弹约两个月,因不单有QE3还有环球央行的配合,断估港股反弹浪不止1个月咁短命.近周已有高盛及花旗提出对恒指中期走势较乐观看法,花旗将恒指年底目标由22,000点略升至22,700点;相当于2013年预测市盈率的10.4倍.高盛则指对港股短期虽持中性看法,但12个月比较乐观,目标为23,500点.环球经济睇一个指数够.中国面对的外贸冷风仍然强烈,研究机构Markit周四公布,其主要出口贸易国之一的欧元区,综合PMI初值为45.9,是09年6月以来最低.汇丰9月中国制造业PMI初值升至47.8,高于8月份终值47.6水平,但9月产出指数则跌至47,为10个月以来低位,反映企业去库存阶段尚未结束,

人行逆回购难取代降准.随着欧、美、日央行相继出手,连新兴市场的巴西、印度央行都出手放水,港股短期是整固再冲还是就此失落而回,明显关键落在还未出重手的人行.央行为法定存款准备金率支付1.62%的利息,为超额存款准备金率支付0.72%的利息.因此,一旦央行降低存款准备金率,商业银行使用这些资金去投放信贷,那么这些资金的机会成本也不会超过1.62%,但一年期的贷款基准利率为6%,央行的7天逆回购和14天逆回购的利率则分别为3.35%和3.45%,这意味着如果商业银行使用这些资金去投放信贷,其净息差也将明显收窄.

A股破底先有生天?!说回A股,跑输海外九条街.经验而言,市况阴跌,确实好难估到底,相反迅速破底,还要配合大成交额以达大震仓效果之时,那时触发大超卖大反弹就容易得多.技术上,2,000保底不成,约1,700就是可能的大震仓底.A股的低迷不济,俨成港股反弹浪的阴影,阴影一日未除,一日抑制反弹浪的高度."十八大"确认召开,或望成A股的转折点,据汇丰报告指,从以往经验来看,政权交接后,通常会对投资活动及信贷周期产生正面影响.目前,惟有静候"十八大"落实消息及人行消息.(009)

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8月3G上客量,中移动胜对手/ 余少文

大市又由天堂跌至地狱,中国电讯股似乎未能受惠iPhone5的出场,反而令人担心部分电讯商要增加补贴来促销iPhone库存;相反中国移动(0941.HK)8月3G上客量超过对手.中资股周三造好,令股民有如重上天堂,可惜今日一跌又好似跌落地狱,随着大市处于上落待变走势,波动或会愈来愈大,股民入市也要提高警觉性.又以红指表现强于国指,因为红指最少处于各主要平均线之上,但国指仍要面对俗称牛熊分界线的250天线的阻力,故红筹股似乎可秤高一点.

联通上客量意外跌.一定支持中移动,尤其8月3G上客量达316万户,是今年单月最高上客量,高过市场预期外,又是5个月来首次超过联通上客量.联通8月上客量只有307万户,较7月下跌0.6%,出乎市场预料,而中国电信(0728.HK)同期上客量环比也跌8%至263万户.花旗认为,联通上客量下跌,或反映中国3G数据需求不大所致,惟相信联通加大智能手机补贴,以及智能手机渗透率会由10%升至今年的14%,有助提升第四季的3G数据需求,对联通有利.当然,中移动在3G市场竞争上,一直不及联通和中国电信(0728.HK),但iPhone5开售,对于联通和中电信如何去库存,即促销现有iPhone,要睇他们的市场策略,不外乎是加大补贴,只是对业绩的影响有多大,要到明年公布全年业绩才知道.但花旗相信市场愈来愈多平价智能手机,除了可推动3G业务外,也可以减少联通的手机补贴.

2014年或全面推动4G.尽管中移动在8月份3G上客量跑赢对手,但能否持续到今年底?不过,电讯市场未来焦点始终是4G,优势最终会回到中移动身上.花旗报告预计,涉及中移动4G的芯片组可能在10月份推出,有助解决中移动4G的瓶颈问题,所以仍然相信,中国最快可在明年下半年推出4G,到2014年则全面推动4G.其实,三大电讯股,讲吸引力,仍然支持中移动,除了今年预测息率达4厘及高过对手外,今年预测PE只有11倍,同样较对手吸引,唯一缺点是缺乏增长,对于不少大户、基金来说,即少了一个憧憬点.不过,中移动除了有4G值得憧憬外,引入iPhone和回归A股都是憧憬所在,只是回归A股在A股一潭死水下,似乎又估计错了!又要到明年再憧憬过,但有憧憬才会令人追逐,相反对手只有盈利增长这憧憬,故中移动吸引力始终较大!(010)