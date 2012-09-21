〔港报社评〕日本已踏前,中国不能退--星岛日报9月21日

钓鱼岛局势持续发展,中国军舰首度接近钓岛,反映出北京对主权问题的思维趋向强硬,这种改变与近年亚洲新局势有某种程度的互动.

日本政府出资国有化钓鱼岛,改变了过去多年现状,中国有必要作出对应,以维护本身在主权问题上的立场.今次,北京派遣了护舰在钓鱼岛水域游弋.日本首相野田佳彦承认,低估了中方对钓鱼岛国有化的反应,考虑派遣特使赴华.现在情况是日本前行了一步,中国随之也前行了一步,令双方的缓冲区域缩减,冲突机会相应增加.

日本政府买岛由小动作变成实际行动,有分析认为是政客意欲转移国内注意力,这个说法或许有根据,不过,从中国人立场,东京的政治是他人的家事,总不能因为别人夫妇吵闹,就拿自己来泄愤祭旗.如果说炒作钓鱼岛主权是政客转移视线的把戏,正确做法应该让政客得到教训,以免其他人有样学样.

北京政府近年对动武采取非常克制的态度,特别是开放改革以后,举国上下集中力量在经济建设,不想阻碍发展,这个策略整体获得国民支持.这个政策近年情况开始改变,无论是中越边界、与菲律宾的南沙问题,以至钓鱼岛问题,都日趋紧张,各国似乎都在有意无意间,测试中国底线,令北京不易维持和平发展的路线,如何对应成为重大国策.

在钓岛摆出的姿态,显示中国在主权问题上可能酝酿新路线,野田佳彦的软化,暂时未化为实质撤回已踏前的一步,在这两个因素未明朗前,区内局势仍会持续紧张.(A06)