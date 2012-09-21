〔港报社评〕野田错估显示日本欺软怕硬--文汇报9月21日

日本首相野田佳彦在电视节目上承认自己预估有误,表示考虑到"国有化"会引发一定程度的反应和摩擦,但规模超出了预想.这显示出日本是一个欺软怕硬的国家.

日本从来就是一个欺软怕硬的国家.唐高宗龙翔三年,日本对朝鲜发动侵略,唐朝出动强大舰队消灭日本战舰400多艘,日本于是立即变得异常的恭顺.二战时,日本挨了美国两颗原子弹,马上就对美国恭顺异常,日本投降后美军进驻,日本政建立为美军服务的全国"慰安"系统,恭顺到了无以复加的程度.在南千岛群岛问题上,日本面对俄罗斯展现出的强硬态度,低声下气地提出与俄"合作开发"的设想,但普京一句"俄罗斯没有一寸土地是多余的"就让日本害怕了.这次日本企图窃占钓鱼岛,遭到中国强硬反制,其欺软怕硬面目也开始暴露.

中国民间发起声势浩大的反日抗议活动,中国政府全方位反击,采取包括政治、外交、经济、军事等综合性强硬措施,凸显中国扞卫领土完整的决心和能力.中国对日本窃取中国领土的狼子野心不会心存幻想,必定锲而不舍,长期斗争,坚决维护钓岛主权.

日本政府对中国固有领土钓鱼岛及其附属岛屿非法实施"国有化",表明日本极欲挑战二战后确立的国际和平安全秩序.历史早已证明,蓄意挑战国际秩序安排的"麻烦制造者"必付出沉重代价.中国政府对日本全方位强硬反击,还只是刚刚开始,野田对其“规模”和“烈度”切勿再次错估.(A06)