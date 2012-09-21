〔港报社评〕删改中日会议纪录,日本谋夺钓鱼岛不择手段--明报9月21日

日本政府声称在中国与日本就邦交正常化会谈时,没有达成搁置钓鱼岛争议的共识,不过,采访40年前这场会谈的日本记者田(火+田)光永,认为日本政府的说法"纯粹是撒谎";中国政府应该公布有关会谈纪录,戳穿日本政府的谎言.

据日本政府公布的纪录,1972年9月27日田中角荣与周恩来会谈时,提出钓鱼岛问题,周恩来说不想谈,日本政府认为此表明中方主动放弃钓鱼岛主权.

不过,田(火+田)光永举出的亲历者证言,官方的纪录之后,田中和周恩来分别还有说话.日本政府删除了田中的回话,只是刻意营造未达成"搁置"共识的印象.

即使以日本政府的官方纪录,周恩来所说"这次不想谈钓鱼岛问题.现在谈这个问题不好",也不能解读为"中国不谈钓鱼岛问题",因为这次不谈,不等于下次不谈,若把周恩来这几句话解读为"表明中方主动放弃钓鱼岛主权",更是离题万丈,因为"以后再说"不能被视为"放弃主权".

中国对于钓鱼岛问题,众所周知一贯采取搁置争议的立场,若日本不同意搁置,要即刻谈判,就应该清楚地向中国表达,但是长期以来日本政府嘴巴不说,实质违反共识,对钓鱼岛诸多动作,所为绝不光采.

中国强硬回应日本的举措,野田承认误判,表示考虑派遣特使到中国修补关系.中国政府一定要迫使日本谈判钓鱼岛问题,性质是谈判十分重要,只要有谈判,就动摇了日本实际控制钓鱼岛的地位.从日本对"搁置争议"使诈,说明对日谈判要步步为营,不要再中他们的计谋和圈套.(A04)