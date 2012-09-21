〔港报社评〕无限量宽资产看涨,愚蠢房策火上加油--信报9月21日

欧洲央行宣布无限买债OMT计划后,联储局亦一如所料,推出无限期和无限量购买按揭抵押证券(MBS)的QE3,每个月购买金额400亿美元,并将现时的低息环境延至2015年中.日本亦宣布扩大量宽规模10万亿日圆,印度周初也下调存款准备金率.为求保值,资金被迫流入资产市场.

今次全球量宽亦没有令人民币汇价急升,反而内地政经忧虑令资金持续外流,香港再度成为国际包括内地游资的集中地.股市楼市成为资金寻求保值的避难所.金管局翌日便颁布收紧按揭措施,即时生效,以确保本港金融银行系统的稳定性.

在特区政府的房屋政策推动下,本港楼市自梁振英上任以来几乎日日创新高, 疯狂程度较97年高峰时期有过之而无不及,唯一的分别只是再非全民炒楼,而是资金持有者被迫买楼焗赌.

原因很简单,梁振英政府,政策首要目标并非解决市民深切期盼的住屋问题,而是所谓"居者有其屋"的置业问题.如果梁振英真的有心解决广大市民的住屋问题,大量增建公屋和居屋是唯一办法,公共房屋价格水平也应处于社会大众可负担的水平.如果政府真的有心打压楼价,除了收紧按揭的条件外,对空置住宅单位征收税项,亦是即时增加供应的有效办法.

但梁振英政府不单不有效管理市场的理性预期,反而颁布每年推出5,000个白表名额,容许买家免补地价购入居屋,其后更将计划扩展至已发售公屋和部分房协单位.这个政策明显没有增加供应,却即时增加需求,使价格急升.梁班子以为分开两期实行可以减缓需求,殊不知反形成"愈迟买愈贵"的预期,结果公共房屋楼价炒得更凶.

公共房屋掀起的炒风已席卷全城,量化宽松无限期进行和低息环境至少持续3年,疯狂的追逐资产游戏,在无限量宽和政府愚蠢的房屋政策下,肯定没完没了.非理性亢奋之后,楼市泡沫定必爆煲.

至于将"港人港地"政策硬套在置安心计划上,只会令业主在楼市大挫时更难售楼,实愚不可及.(A02)