《香港报摘》--其他报纸重要消息9月21日

* 明报:

--晨鸣纸业(1812.HK)公告,因为拟回购B股(200488.SZ),已向深交所申请,内地股份自今日起停牌一周.

* 苹果日报:

--尽管全球铝业市场不景气,惟俄铝(0486.HK)的扩展步伐并未放缓,更有意邀请中国的合作伙伴在西伯利亚以参股方式建厂,市传已与中国铝业(2600.HK)展开初步接触.

* 东方日报:

--中港两地个人人民币跨境业务可望再有新进展.消息透露,中国人民银行表示正研究推进个人项下跨境人民币业务,让具条件银行开展试点.业界估计将开放内地居民汇款至香港,但在试点期间仍会限制汇款额度、地区及银行,银行界认为,开放后肯定会有助扩大香港的离岸人民币资金池.

* 文汇报:

--天利投资投资长Mark Burgess称,预期中国内地经济减速将于下半年持续,因而有意下调全年经济增长至稍高于7%.他指,若按现况明年内地经济亦不会出现太大分别.天利投资此前预测今明两年内地经济均有8%增长。

* 大公报:

--楼价节节上涨连带住宅租金亦强势上升.据代理数字显示,今年8月份住宅平均尺租达21.3港元,按月上升2.9%,当中沙田第一城单月升幅高达5%,跑赢大市,估计年底前仍有7%上升空间.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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