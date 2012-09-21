〔香港股市〕恒指高开,受地产板块走坚提振

加拿大股市：再创新高，受Barrick业绩优于预期带动
路透渥太华2月16日 - 加拿大指标股指周四小涨，刷新纪录高位，因金矿商Barrick Gold Corp受优于预期的盈利带动跳升，但Sun Life下挫令大盘升势受限。
路透香港9月21日电---香港股市周五盘初上涨,受本地地产板块走坚提振,或有助于恒指避免录得三周来首个周度跌幅.
恒生指数.HSI盘初上扬0.5%至20,697.3点.恒生国企指数.HSCE上涨0.6%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张荻
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路透渥太华2月16日 - 加拿大指标股指周四小涨，刷新纪录高位，因金矿商Barrick Gold Corp受优于预期的盈利带动跳升，但Sun Life下挫令大盘升势受限。
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今日CBOT大豆预估成交量为242,509口，豆粕为116,063口，豆油为137,254口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)