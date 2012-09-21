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货币新闻 | 2012年 9月 21日 星期五 09:36 BJT

〔香港股市〕恒指高开,受地产板块走坚提振

路透香港9月21日电---香港股市周五盘初上涨,受本地地产板块走坚提振,或有助于恒指避免录得三周来首个周度跌幅.

恒生指数.HSI盘初上扬0.5%至20,697.3点.恒生国企指数.HSCE上涨0.6%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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