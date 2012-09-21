《香港重要政经日程》--9月21日-9月28日

标题新闻：新西兰1月经季调制造业PMI较上月跌2.6点，至两年最低51.6-新西兰央行/新西兰商会
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=====================今日香港主要政经消息==========================
9月21日(周五)
-- 亚洲果业(0073.HK)公布全年业绩.
-- 众彩股份(8156.HK)公布全年业绩.
-- 科瑞控股(8109.HK)公布全年业绩.
--09:00 中国罕王(3788.HK)特别股东大会.
--10:00 安域亚洲(0645.HK)年度和特别股东大会.
--10:00 超越集团(0147.HK)年度和特别股东大会.
--11:00 亚洲资源(0899.HK)年度股东大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
9月24日(周一)
-- 普拉达(1913.HK)中期业绩公布.
--09:30 北京御生堂(1141.HK)股东周年大会.
--10:00 天行国际(0993.HK)股东特别大会.
--11:30 安宁控股(0128.HK)股东特别大会.
--14:00 东江环保(0895.HK)于深圳举行临时股东大会.
9月25日(周二)
--16:30 8月进出口数据.
-- 实力建业(0519.HK)公布全年业绩.
-- 光汇石油(0933.HK)公布全年业绩.
-- 新世界百货中国 (0825.HK)公布全年业绩.
-- 玖龙纸业(2689.HK)公布全年业绩.
-- 新创建集团(0659.HK)公布全年业绩.
-- 华南投资(0159.HK)公布全年业绩.
--09:00 中材股份(1893.HK)于北京举行临时股东大会.
--10:00 金卫医疗(0801.HK)股东大会.
--11:00 亚太卫星<1045,HK>股东特别大会.
9月26日(周三)
-- 卓能(集团)(0131.HK)公布全年业绩.
-- 中国环境资源(1130.HK)公布全年业绩.
-- 思捷环球(0330.HK)公布全年业绩.
-- 香港资源控股(2882.HK)公布全年业绩.
-- 新世界中国0917.HK公布全年业绩.
-- 新世界发展(0017.HK)公布全年业绩.
-- 蒙古矿业(1166.HK)公布全年业绩.
--09:00 中国环保能源(0986.HK)股东周年及特别大会.
--11:00 瑞金矿业(0246.HK)于北京举行股东特别大会.
--16:00 欧舒丹(L'OCCITANE)(0973.HK)股东周年大会.
9月27日(周四)
-- 首都创投(2324.HK)公布全年业绩.
-- 浩伦农科(1073.HK)公布全年业绩.
-- 中国户外媒体集团(0254.HK)公布全年业绩.
-- 国际资源(1051.HK)公布全年业绩.
--09:30 广深铁路股份(0525.HK)临时股东大会.
--16:30 国际精密(0928.HK)股东年大会.
*9月28日(周五)
-- 香港公布8月M-3货币供应.
-- 香港公布8月外汇基金总资产数字.
-- 香港政府公布8月财政数字.
-- 锦艺纺织(0565.HK)公布年度业绩.
-- 建懋国际(0108.HK)公布中期业绩.
-- 中国金融国际(0721.HK)公布年度业绩.
-- 中国高精密(0591.HK)公布年度业绩.
--09:00 百盛集团(3368.HK)股东特别大会.
--09:30 特速集团(0185.HK)股东特别大会.
--10:00 中科矿业(0985.HK)股东周年大会.
--10:00 中青基业(1182.HK)股东周年大会.
--11:00 中国林大(0910.HK)股东周年大会.
--14:30 中国投资开发(0204.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
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路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。