〔香港个股〕花样年发行2.5亿美元于2017年到期优先票据,息率13.75%

路透香港9月21日电---中国小型房地产开发商--花样年控股(1777.HK)宣布,拟发行2.5亿美元于2017年到期的优先票据,息率定为13.75%.

公司的声明称,计划将所得款项作为现有及新物业项目拨资(包括建筑成本及地价)、为现有债券再融资及一般公司用途.

花样年上一次是于2010年5月发行1.2亿美元的优先票据,当时的息率为14%.

评级机构标准普尔稍早发表报告称,虽然过去六个月因流动性加强且房屋销售量上升而有所改善,但行业的信用展望维持负面.该行并预期下半年中国房地产价格平均仍有5%的下调空间,成交量则料维持平稳,因一些此前遭压抑的购买力于第二季度释放出来,且开发商的库存量仍然偏高.[ID:nSH0115627]

花样年周五早盘持平于0.75港元,过去一个月涨近7%.(完)

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