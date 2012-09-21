〔CNH市场动态〕短期利率升势再起,十一长假前流动性较缺

* 短期拆息利率近两日跳升

* 长假期流动性需求浮现

* 下周短率维持偏高运行

* 点心存款证发行意愿高

路透香港9月21日电---经过相对平稳的前半周,离岸人民币香港银行同业拆息利率CNHIBOR短期利率近两日再度上升.市场人士表示,十一长假前资金需求浮现,令短期流动性较为稀缺,同业拆息利率曲线呈现倒挂.

继美国祭出第三轮量化宽松(QE3),市场认为,今年以来处于贬势的人民币汇率有小幅升值的空间,料有助于吸引一些离岸人民币资金回流,但因市场看淡人民币心态未变,预料流入规模有限,且短期内拆借市场仍受制于节前资金需求,短期利率料位于高档.

"短端(利率)是流动性问题带上来,十一长假期资金比较缺一点,"一大型中资银行交易员说.

一台资银行交易员说,"到市场上询了一下,短期资金的确比较不好拿."

本地时间上午10:20时,离岸人民币银行间同业拆息隔夜利率CNHOND=报3.30/3.80%,较上周五尾时的2.1000%明显走高;一周期拆息利率CNHSWD=报价高达4.00/4.50%,上周五约在2.100%水准.(各天期报价请参考 离岸人民币银行间同业拆息经纪商报价代码CNHDEPO=BRKR)

根据香港财资公会,四大行之一的中国银行隔夜拆借利率HICNHOND=BCHK报3.5000%,已经接近8月底的高点3.8000%,一周前尚在1.5000%.

市场人士指出,下周接近长假,预期流动性仍较为紧张,特别是较短天期,预料有机会突破先前的高点.

受到流动性偏紧效应影响,利率交换(IRS)殖利率曲线亦呈上移,六个月IRSCNNDIRS6M=BRKR报3.3200/42%,昨日尾盘报3.31/3.41%.

**银行对点心存款证热度依旧**

此外,市场人士指出,尽管短率走升下票面利率大多已升上3%,银行对于发行点心存款证(CDs)的兴趣不减,主要是因为目前放款利率仍偏高,银行仍有利差可图.本周点心定期证的定价金额达到17.25亿元人民币.

一中资证券商人士说,"内地资金没有很宽松,好的企业(贷款)利率可能都要到6%以上,地产公司更高...虽然(存款证)发行利率已经上来,银行发CDs或是抢存款的意愿还是很高."

她还表示,金管局年中放宽以人民币流动准备取代风险限额,也让银行乐于以存款证融资.

根据汤森路透旗下IFR资料,本周以来共有建设银行(601939.SS)(0939.HK)香港分行等五笔存款证定价,期限在一至两年间,利率在3.10-3.25%[ID:nSB1787316],今年初尚在2.5-3.0%间;8月定价总金额约为24亿元人民币.

市场称,人民币今年以来贬势已告一段落,在美元疲弱的推助下,预料短期有一段技术性修正走势;但因经济基本面长期仍支持看贬,上档空间较为有限.

汇丰9月中国制造业PMI初值微幅回升,脱离41个月低点,表明工业活动虽仍在减速,但步伐正渐渐趋稳.受政府宽松举措带动,第四季开始有望温和改善.[ID:nSB1787428]

继昨日盘中触及四个月来新高6.3066,离岸人民币汇价CNH=早盘报6.3121/6.3159,大致持平于上日下午5点时的6.3134/71.

本周点心CDs定价一览表(金额为人民币):

发行人 年期 利率 金额 结算日 到期日

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中国银行新加坡分行 1年 3.10% 4.5亿 2012/9/27 2013/9/27

建设银行香港分行 1年 3.18% 3.75亿 2012/9/26 2013/9/26

工银亚洲 2年 3.25% 3.0亿 2012/9/20 2014/9/20

中银香港 2年 3.20% 1.0亿 2012/9/25 2014/9/25

(2388.HK)

建银亚洲 1年 3.20% 5.0亿 2012/9/24 2013/9/24 (完)

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