香港已公布经济指标--2012/9/21

《全球汇市》美元下跌，因交易商对美联储3月升息的预期减弱

路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。