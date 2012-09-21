〔香港房地产〕"梁十招"令楼价短期升势受阻,料后市仍反覆向上--中原地产

路透香港9月21日电---中原地产最新公布的中原城市领先指数(CCL)按周回落0.58%,反映香港特首梁振英公布"十招"稳定楼市措施后,令楼价短期升势受阻;但欧美日相继推出量宽措施,料第四季楼价将继续反覆向上.

中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出,最新CCL报108.17点,仍为历史次高,反映上月底公布的"梁十招"稳定楼市措施[ID:nSH0114127],确保未来房屋供应充足,已令楼价升势短暂受阻.

不过,踏入9月份欧美日陆续推出量宽,预料CCL在第四季将继续反覆向上.但金管局在上周五采取应对措施,第五次收紧楼宇按揭,上述各种政策对本地楼价的影响,有待10月份公布的CCL陆续反映.

最新的指数是根据于9月10日至16日期间所签订正式买卖合约的中原集团成交计算,当中有约八成的交易是在8月27日至9月2日签订临时买卖合约.

CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.

以下为CCL过去12周的表现:

日期 CCL指数

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9/16 108.17

9/9 108.80

9/2 107.99

8/26 106.89

8/19 107.18

8/12 106.85

8/5 105.78

7/29 106.54

7/22 104.93

7/15 104.25

7/8 105.01

7/1 105.46 (完)

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