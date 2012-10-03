《香港报摘》--经济日报10月3日

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
* 要闻版头条:
--香港特首梁振英上周五接受专访时表示,政府的责任是确保楼市稳定健康发展,政府有莫大决心,将从需求及供应两方面着手解决问题.当前最大问题是无足够库存土地可取用.
* 其他:
--信德集团(0242.HK)与新加坡鹏瑞利房地产合组财团,投资于北京通州区一个综合项目70%股权;信德应占投资额为1.2亿新加坡元(约7.57亿港元).
--俄铝(0486.HK)公布张震远辞任主席职务,但会留任独立非执行董事,并由独立非执行董事Matthias Warnig接任公司主席.
--被美国监管机构就洗黑钱罚款的渣打集团(2888.HK)公布加入4名非执行董事,其中包括前平保(2318.HK)(601318.SS)执行董事兼总经理张子欣.
--渖阳公用发展(0747.HK)公布内地综合企业金马集团已收购其控股权,并拟以近6成大折让向其余股东提出全面收购,交易涉资最多2.18亿港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。