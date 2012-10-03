《香港报摘》--经济日报10月3日

* 要闻版头条:

--香港特首梁振英上周五接受专访时表示,政府的责任是确保楼市稳定健康发展,政府有莫大决心,将从需求及供应两方面着手解决问题.当前最大问题是无足够库存土地可取用.

* 其他:

--信德集团(0242.HK)与新加坡鹏瑞利房地产合组财团,投资于北京通州区一个综合项目70%股权;信德应占投资额为1.2亿新加坡元(约7.57亿港元).

--俄铝(0486.HK)公布张震远辞任主席职务,但会留任独立非执行董事,并由独立非执行董事Matthias Warnig接任公司主席.

--被美国监管机构就洗黑钱罚款的渣打集团(2888.HK)公布加入4名非执行董事,其中包括前平保(2318.HK)(601318.SS)执行董事兼总经理张子欣.

--渖阳公用发展(0747.HK)公布内地综合企业金马集团已收购其控股权,并拟以近6成大折让向其余股东提出全面收购,交易涉资最多2.18亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍;审校 杨淑祯

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