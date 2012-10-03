《香港报摘》--信报10月3日

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
* 头版头条:
--此前南丫岛发生撞船惨剧死亡人数进一步增至38人,另有4人危殆及情况严重,警方已按涉嫌危害水上安全罪迅速拘捕两船合共7名船员,政府亦将成立调查委员会研讯.
* 其他:
--十一国庆香港发生撞船惨剧引起中央关注,新华社报道,国家主席胡锦涛、国务院总理温家宝和国家副主席习近平已专门致电了解情况,并作出重要批示.另一方面,涉及是次撞船事件的港灯母公司长实(0001.HK)主席李嘉诚及副主席李泽钜到医院探望受伤员工,并强调港灯会尽力整理遇难者名单.
--正在公开招股的精密金属工程解决方案供应商KFM金德控股(3816.HK)在其招股文件中称,预期本年度毛利及纯利将大幅下降,受经济环境以及上市费用和劳工成本上升等因素影响.
--香港保险业监理处已委任顾问公司检讨现行的偿付准备金及资本架构,以发展一套以风险为本的资本架构,冀明年上半年完成有关研究报告.
--新鸿基地产(0016.HK)副董事总经理雷霆称,屯门新楼盘珑门于过去四天假期共沽出逾300伙单位,累计售出约700伙单位,套现约50亿港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。