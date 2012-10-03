《香港报摘》--信报10月3日

* 头版头条:

--此前南丫岛发生撞船惨剧死亡人数进一步增至38人,另有4人危殆及情况严重,警方已按涉嫌危害水上安全罪迅速拘捕两船合共7名船员,政府亦将成立调查委员会研讯.

* 其他:

--十一国庆香港发生撞船惨剧引起中央关注,新华社报道,国家主席胡锦涛、国务院总理温家宝和国家副主席习近平已专门致电了解情况,并作出重要批示.另一方面,涉及是次撞船事件的港灯母公司长实(0001.HK)主席李嘉诚及副主席李泽钜到医院探望受伤员工,并强调港灯会尽力整理遇难者名单.

--正在公开招股的精密金属工程解决方案供应商KFM金德控股(3816.HK)在其招股文件中称,预期本年度毛利及纯利将大幅下降,受经济环境以及上市费用和劳工成本上升等因素影响.

--香港保险业监理处已委任顾问公司检讨现行的偿付准备金及资本架构,以发展一套以风险为本的资本架构,冀明年上半年完成有关研究报告.

--新鸿基地产(0016.HK)副董事总经理雷霆称,屯门新楼盘珑门于过去四天假期共沽出逾300伙单位,累计售出约700伙单位,套现约50亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍;审校 杨淑祯

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