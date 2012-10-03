《香港重要政经日程》--10月3日-10月9日

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
=====================今日香港主要政经消息==========================
10月3日(周三)
--10:00 Pacific Plywood Holdings(0767.HK)股东特别大会.
--11:00 新时代能源(0166.HK)股东特别大会.
--15:30 和记行(集团)(0720.HK)股东特别大会.
--16:30 莱福资本(0901.HK)股东特别大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
10月4日(周四)
--16:30 香港8月零售销售数字.
10月5日(周五)
--09:30 网融(中国)(1049.HK)股东特别大会.
--15:00 中核工业二三国际(0611.HK)股东特别大会.
10月8日(周一)
--09:00 招金矿业(1818.HK)股东临时大会.
--10:30 香港9月采购经济人指数.
--12:00 美联集团(1200.HK)股东特别大会.
--16:30 香港金管局公布9月外汇储备数字.
*10月9日(周二)
-- 恒生银行(0011.HK)公布第三次中期股息.
--10:00 天地数码(0500.HK)特别股东大会.
--16:00 晶门科技(2878.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。