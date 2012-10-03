版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 3日 星期三 08:35 BJT

《香港重要政经日程》--10月3日-10月9日

=====================今日香港主要政经消息==========================

10月3日(周三)

--10:00 Pacific Plywood Holdings(0767.HK)股东特别大会.

--11:00 新时代能源(0166.HK)股东特别大会.

--15:30 和记行(集团)(0720.HK)股东特别大会.

--16:30 莱福资本(0901.HK)股东特别大会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

10月4日(周四)

--16:30 香港8月零售销售数字.

10月5日(周五)

--09:30 网融(中国)(1049.HK)股东特别大会.

--15:00 中核工业二三国际(0611.HK)股东特别大会.

10月8日(周一)

--09:00 招金矿业(1818.HK)股东临时大会.

--10:30 香港9月采购经济人指数.

--12:00 美联集团(1200.HK)股东特别大会.

--16:30 香港金管局公布9月外汇储备数字.

*10月9日(周二)

-- 恒生银行(0011.HK)公布第三次中期股息.

--10:00 天地数码(0500.HK)特别股东大会.

--16:00 晶门科技(2878.HK)股东特别大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 雷美珍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐