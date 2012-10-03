《香港报摘》--其他报纸重要消息10月3日

* 明报:

--市场消息透露,香港交易所(0388.HK)在新股上市聆讯时,恢复保荐人须列席并接受当面质询的制度.

* 星岛日报:

--中央证券董事总经理锺绦虹表示,"双币双股"(人民币及港元)偏向适合大型新股,惟市况积弱局限了新股集资规模,故认为集资1-3亿美金的小型新股可考虑发行"双币单股"(企业只发行人民币股票,但容许投资者选择以港元或人民币认购).

* 苹果日报:

--金融管理局正研究是否提高外汇基金多元化的新资产投资类别上限,初步方向是保持多元化新资产比例上限30%不变,但将属高流通性资产(如新兴市场债券股票)调出组合外,重列为传统资产,此举可调走的流通性资产规模最高可达100亿美元.

* 东方日报:

--金融管理局与银行界沟通,指不论车位是否属自用,其按揭毋须计入多重按揭的收紧范围内.

--两家大型民企--亚美大陆煤层气以及经营石油工程等业务的上海惠生集团通过上市聆讯,但因市况不明朗而调低集资额,初步拟各集资约16亿港元,最快10月启动上市工作.

* 文汇报:

--中原地产研究部高级联席董事黄良昇称,估计第三季一手私人住宅买卖将录3,610宗合约登记,较第二季的2,705宗上升33%,涉及交易总值达306亿港元.

* 大公报:

--联想集团(0992.HK)计划于美国北卡罗来纳州建立厂房生产个人电脑,首期会注资数百万美元及聘请逾100名员工,未来将会投入更多资源.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

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