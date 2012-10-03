〔香港个股〕壹传媒签署意向书,拟以14亿台币悉售台湾壹电视股权

路透香港10月3日电---香港媒体企业--壹传媒(0282.HK)宣布,已就出售台湾"壹电视"的全部已发行股本与台湾年代集团董事长练台生签订意向书,交易现金代价为14亿元台币(约3.705亿港元).

此外,为精简营运,壹传媒表示已决定终止集团台湾多媒体业务(其向壹电视提供解码机顶盒及支援服务),于10月31日起生效.

壹传媒的声明称,在上述建议交易完成后,公司同意安排现由壹电视使用的集团的办公室及摄影棚出租予练台生,而租赁条款将另议.

有关出售的交易须待订约各方签订具法律约束力的文件、练台生就壹电视的审查完成,以及取得香港或台湾有关政府部门或监管机构或第三方的批准和多数股东的批准方可作实.

壹传媒预期,将于意向书订立后20日内完成及签订正式的交易协议和全部所需法律文件.

壹电视于台湾注册成立,其为电视牌照持有商及透过互聯网路经营新闻频道及综艺频道.

此前壹传媒曾表示获独立第三方洽购台湾印刷媒体业务,包括台湾苹果日报、台湾爽报和台湾壹周刊,但在这份公告中则未有交代洽商进展.

壹传媒上周五收报0.76港元.香港周一、二假期休市.(完)

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