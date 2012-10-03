〔香港个股〕壹传媒签署意向书,拟以14亿台币悉售台湾壹电视股权

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透香港10月3日电---香港媒体企业--壹传媒(0282.HK)宣布,已就出售台湾"壹电视"的全部已发行股本与台湾年代集团董事长练台生签订意向书,交易现金代价为14亿元台币(约3.705亿港元).
此外,为精简营运,壹传媒表示已决定终止集团台湾多媒体业务(其向壹电视提供解码机顶盒及支援服务),于10月31日起生效.
壹传媒的声明称,在上述建议交易完成后,公司同意安排现由壹电视使用的集团的办公室及摄影棚出租予练台生,而租赁条款将另议.
有关出售的交易须待订约各方签订具法律约束力的文件、练台生就壹电视的审查完成,以及取得香港或台湾有关政府部门或监管机构或第三方的批准和多数股东的批准方可作实.
壹传媒预期,将于意向书订立后20日内完成及签订正式的交易协议和全部所需法律文件.
壹电视于台湾注册成立,其为电视牌照持有商及透过互聯网路经营新闻频道及综艺频道.
此前壹传媒曾表示获独立第三方洽购台湾印刷媒体业务,包括台湾苹果日报、台湾爽报和台湾壹周刊,但在这份公告中则未有交代洽商进展.
壹传媒上周五收报0.76港元.香港周一、二假期休市.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
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