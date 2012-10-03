〔港报社评〕海难考验应变,沉痛汲取教训--经济日报10月3日

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
国庆日特大海难造成重大伤亡,市民深感沉痛.港府将救难列作最急要务,责成及督导部门协力,在短时间调度最大资源救灾,其努力相信获市民认同.惟港府仍要再接再厉,竭力帮助伤难者与家属善后.
香港发生如此伤亡惨重的海难,无论伤难者、家属,以至普通市民都感心焦.灾难当前,首务是救伤扶危及协助伤难者家属,其次为汲取教训防蹈覆辙.
今次特首与相关部门首长走到前线,显然是好事而非坏事,让决策层可打破既有行政框框,动员并协调警方、消防、医管局以至社署等相关部门联手救灾,并可第一时间采取非常举措,如因应伤者情绪沉痛失措,决定以人盯人方式贴身提供支援.
今次拯救行动快速有效,不论是数百名纪律部队人员通宵救援;医疗系统则将伤者有序分流到不同医院施救;抑或在后方的社署派员贴身跟进每位伤难者的需要等,均凸显各部门前线人员专业到位.
在汲取教训方面,事件中仍有众多疑团未解,如为何在本属非繁忙的航道会发生如此重大事故?肇事船只是否不顾而去?港府成立的特别调查委员会,须尽快厘清真相与责任归属,更要设法寻求改善之策,避免同类惨剧发生.
现行法例规定,观赏烟花船上的小童须全程穿救生衣,惟今次海难显示有关法规未有效落实;如在特定时间,如入黑或有烟花汇演期间,是否要更严格限制船只航速;如类似游河船是否应登记乘客资料,以免像今次海难般,遇难船只上有多少乘客仍然未知,令搜救难度大增.类似的海上交通管理规例,当局须检讨改进.(A12)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。