〔港报社评〕海难考验应变,沉痛汲取教训--经济日报10月3日

国庆日特大海难造成重大伤亡,市民深感沉痛.港府将救难列作最急要务,责成及督导部门协力,在短时间调度最大资源救灾,其努力相信获市民认同.惟港府仍要再接再厉,竭力帮助伤难者与家属善后.

香港发生如此伤亡惨重的海难,无论伤难者、家属,以至普通市民都感心焦.灾难当前,首务是救伤扶危及协助伤难者家属,其次为汲取教训防蹈覆辙.

今次特首与相关部门首长走到前线,显然是好事而非坏事,让决策层可打破既有行政框框,动员并协调警方、消防、医管局以至社署等相关部门联手救灾,并可第一时间采取非常举措,如因应伤者情绪沉痛失措,决定以人盯人方式贴身提供支援.

今次拯救行动快速有效,不论是数百名纪律部队人员通宵救援;医疗系统则将伤者有序分流到不同医院施救;抑或在后方的社署派员贴身跟进每位伤难者的需要等,均凸显各部门前线人员专业到位.

在汲取教训方面,事件中仍有众多疑团未解,如为何在本属非繁忙的航道会发生如此重大事故?肇事船只是否不顾而去?港府成立的特别调查委员会,须尽快厘清真相与责任归属,更要设法寻求改善之策,避免同类惨剧发生.

现行法例规定,观赏烟花船上的小童须全程穿救生衣,惟今次海难显示有关法规未有效落实;如在特定时间,如入黑或有烟花汇演期间,是否要更严格限制船只航速;如类似游河船是否应登记乘客资料,以免像今次海难般,遇难船只上有多少乘客仍然未知,令搜救难度大增.类似的海上交通管理规例,当局须检讨改进.(A12)