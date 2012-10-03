〔港报社评〕撞船海难惨剧首要拯救善后--信报10月3日

一艘载有港灯公司员工前往中环观赏烟花的客船“南丫四号”,在南丫岛对开海面遭一艘港九小轮“海泰号”撞沉,已知造成38人死亡,逾100人受伤,事故惨剧令人伤心,闻者难过.

目前各方首要的工作是,做好一切拯救和善后安排,给予死伤者家属慰藉与支持;至于调查肇因,追究刑责,避免类似惨剧再发生,政府责无旁贷,继后须尽快向死伤者家属和公众作出交代.

事发显然相当突然,“南丫四号”上很多乘客来不及穿上救生衣,客船便迅即下沉.究竟事故为何骤然生变,各人无法逃生?撞船事故发生后,港九小轮“海泰号”迅即离开现场,为何也没有按照国际一般惯例,顾及被撞船只的损害情况,施以能力所及的救援?连串问题已然引起公众高度关注.

特区政府已决定成立特别调查委员会,对事故进行全面调查.警方已拘捕了2艘船共7名工作人员,涉嫌触犯在海上危害他人罪.可以看到,操控相关船只的负责人,显然涉嫌没有采取合理的措施和反应,去有效避免今次撞船事故发生.政府相关部门有必要追究今次撞船事故的刑事责任,为死伤者讨回公道,也唤起社会对公共安全的应有警惕性.

如今面对这宗令人哀痛的“海难”,政府当务之急是,尽一切努力继续救人,同时做好善后安排,此举无疑也是对政府危机处理能力的一次考验.(A02)