〔港报社评〕撞船海难惨剧首要拯救善后--信报10月3日

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
一艘载有港灯公司员工前往中环观赏烟花的客船“南丫四号”,在南丫岛对开海面遭一艘港九小轮“海泰号”撞沉,已知造成38人死亡,逾100人受伤,事故惨剧令人伤心,闻者难过.
目前各方首要的工作是,做好一切拯救和善后安排,给予死伤者家属慰藉与支持;至于调查肇因,追究刑责,避免类似惨剧再发生,政府责无旁贷,继后须尽快向死伤者家属和公众作出交代.
事发显然相当突然,“南丫四号”上很多乘客来不及穿上救生衣,客船便迅即下沉.究竟事故为何骤然生变,各人无法逃生?撞船事故发生后,港九小轮“海泰号”迅即离开现场,为何也没有按照国际一般惯例,顾及被撞船只的损害情况,施以能力所及的救援?连串问题已然引起公众高度关注.
特区政府已决定成立特别调查委员会,对事故进行全面调查.警方已拘捕了2艘船共7名工作人员,涉嫌触犯在海上危害他人罪.可以看到,操控相关船只的负责人,显然涉嫌没有采取合理的措施和反应,去有效避免今次撞船事故发生.政府相关部门有必要追究今次撞船事故的刑事责任,为死伤者讨回公道,也唤起社会对公共安全的应有警惕性.
如今面对这宗令人哀痛的“海难”,政府当务之急是,尽一切努力继续救人,同时做好善后安排,此举无疑也是对政府危机处理能力的一次考验.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。