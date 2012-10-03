〔港报社评〕大海难暴露大漏洞,汲取教训让死者安息--明报10月3日

港灯客船“南丫四号”与港九小轮公司双体船在南丫岛“海泰号”海面碰撞,已知38人遇难,4人伤势严重或危殆,政府决定组织调查委员会,在体制内对事故进行调查.

南丫四号一些情况,会否成为导致这次事故有重大伤亡的因素之一,值得注意.

首先,专家认为,若南丫四号被拦腰撞击,船会翻侧,现时它的船尾插入海床,因此,估计南丫四号船尾机房位置被撞后,机房入水,现在南丫四号被撞后约2分钟,船尾即沉落海床,可能也与船上救生圈等设备都放在船尾有关.

其次,南丫四号上有多少乘客,还未知道.不过,警务处长曾伟雄在政府跨部门记者会上,表示警方不单无乘客名单,连南丫四号上的乘客总数也没有.按海事处要求,船长须备存载有船上乘客和船员姓名的名单,若南丫四号未达至这个要求,对救人抢险会否造成影响,值得注意.

第三,这次大海难,最少有5名儿童遇难.海事处有规定,船上全部儿童不论何时均须穿上救生衣,若南丫四号做到这个规定,那5名儿童要是因为未穿上救生衣而溺毙,就可以归咎他们未得到妥善保护.

至于海泰号,被批评在撞船后不顾而去.海泰号船长应该知道撞船后留在原处协助救人的国际惯例,海泰号并无下沉迹象,说明海泰号船长选择离去的判断太轻率,令人难以接受.

当局要查出事故真相,告慰泉下亡魂,也期望当局找出个中不足或欠缺之处,以具体政策措施改善,大海难的遭难者才不至于白白枉死.(A04)