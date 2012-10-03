〔港报社评〕沉痛哀悼遇难者,彻查事故防悲剧--文汇报10月3日

****日韩经济指标预测--2月21日-2月28日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
今次南丫岛海难,是本港41年来最严重的海难,造成至少38人死亡,部分人仍然失踪.行政长官梁振英将星期四定为全港哀悼日,彰显香港社会尊重生命,有助凝聚爱心的力量,强化休戚与共的感情.
梁振英还宣布,鉴于今次海难事故严重,将成立一个独立调查委员会,调查及研究今次事故的起因,以及避免日后再有同类事故发生.南丫岛海难并非是在不可抗拒的自然力下发生,而是在环境、天气、海浪和能见度都完全正常的情况下发生,其中有太多的人为因素.彻查今次海难原因,不仅可厘清今次人为灾难的责任,还死难者及家属一个公道,有助落实死难者的赔偿等善后工作,更重要的是吸取血的教训,避免今后再发生类似的人为灾难.
海难发生后,特区政府立即动用所有资源去搜救,由于船只沉没得太快,发生事故的水域水流湍急且浪大,当时亦天色昏暗,令搜救工作极度困难,但消防队员克服重重困难,拯救了更多的生命.
中央领导人对香港的海难事故非常关心.胡锦涛、温家宝、习近平作出重要批示,指示特区政府全力做好失踪人员搜救、受伤人员救治及其家属的抚慰等工作,中央的关心和内地的支持,使香港社会感受到温暖.
海难事件发生后,港灯母公司集团主席李嘉诚先生从外地赶回香港探望伤者,李嘉诚基金会将从“紧急援助基金”中发放3,000万港元,帮助遇难者家属渡过这困难时刻.在灾难面前,李嘉诚先生显示了社会责任感,作出了良好表率.(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月21日(二) 0030 日本日经制造业PMI 2月 -- 52.7 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。