〔港报社评〕沉痛哀悼遇难者,彻查事故防悲剧--文汇报10月3日

今次南丫岛海难,是本港41年来最严重的海难,造成至少38人死亡,部分人仍然失踪.行政长官梁振英将星期四定为全港哀悼日,彰显香港社会尊重生命,有助凝聚爱心的力量,强化休戚与共的感情.

梁振英还宣布,鉴于今次海难事故严重,将成立一个独立调查委员会,调查及研究今次事故的起因,以及避免日后再有同类事故发生.南丫岛海难并非是在不可抗拒的自然力下发生,而是在环境、天气、海浪和能见度都完全正常的情况下发生,其中有太多的人为因素.彻查今次海难原因,不仅可厘清今次人为灾难的责任,还死难者及家属一个公道,有助落实死难者的赔偿等善后工作,更重要的是吸取血的教训,避免今后再发生类似的人为灾难.

海难发生后,特区政府立即动用所有资源去搜救,由于船只沉没得太快,发生事故的水域水流湍急且浪大,当时亦天色昏暗,令搜救工作极度困难,但消防队员克服重重困难,拯救了更多的生命.

中央领导人对香港的海难事故非常关心.胡锦涛、温家宝、习近平作出重要批示,指示特区政府全力做好失踪人员搜救、受伤人员救治及其家属的抚慰等工作,中央的关心和内地的支持,使香港社会感受到温暖.

海难事件发生后,港灯母公司集团主席李嘉诚先生从外地赶回香港探望伤者,李嘉诚基金会将从“紧急援助基金”中发放3,000万港元,帮助遇难者家属渡过这困难时刻.在灾难面前,李嘉诚先生显示了社会责任感,作出了良好表率.(A05)