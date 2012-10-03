〔港报社评〕多方向彻查大海难的深层成因--星岛日报10月3日

国庆日出现撞船海难,导致多人死亡,港人确实闻者心酸,悲从中来,唯有对遇事家属致以深切慰问,同时希望有关方面,提供各种所需的善后安排.

今次海难成因和责任如何,不同的调查工作各有效能和目标.刑事调查主要是追究责任,涉及范围相对集中;死因庭会对意外发生的过程以至背景应会涉及,务求可向死者家属提供真相,作出交代,同时会就防止意外作出建议.至于专责委员会的调查范围最弹性,主要视乎政府提出的工作范围和目标,一些在刑事调查或死因庭不会触及的宏观问题,理论上都可以纳入委员会的工作.

这次意外发生,有其偶然性,也不排除有个人疏忽或责任,但如果综合近年本港海上事故,在近海的船只航行规管,有改善和提高空间.

本港三面环海,水路交通一直非常繁忙,随着海底隧道通车,维港两岸的水路交通淡静了相当时间,但近年澳门大事发展,加上内地游客急增,港澳航运转趋频繁,令维港以至附近水域复见挤逼情境.

另一个增加水上交通风险的因素,是维港水道在填海后变得狭窄,容易造成大浪,影响航道安全.

除了客观环境,据出事海面的渔民表示,过去经常见到有船长采取“大欺小”的态度驾驶,这种风气如属实的话,相信不是朝夕形成,中间涉及对船长的监察,同时有航道安全的管理.究竟海上安全如何加强,应该是委员会工作一个主要重点.

大灾难的发生,有个别人士的问题,但往往藏有客观的诱因,今次海难发人深省,当局宣布成立多方面调查,就有必要探究出深层次的成因,避免惨剧重演.(A04)