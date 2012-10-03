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货币新闻 | 2012年 10月 3日 星期三 09:31 BJT

〔香港股市〕恒生指数开高,友邦保险弹升

路透香港10月3日电---香港股市周三开高,友邦保险(1299.HK)为大盘提供最大助力.

恒生指数.HSI开高0.5%至20,951.4点.恒生国企指数.HSCE亦开高0.5%.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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