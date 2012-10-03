〔港报财经评论〕美股非虚火,港股今季稳--经济日报10月3日

美股非虚火,港股今季稳/ 林瑞芬

总结第三季,A股熊冠全球,上证录得6.85%的跌幅,但标普500指数就录得升幅5.9%,全年计更高达17%,港股幸好跟美股走,最终上周五收报20,840,第三季度升7.2%.国指收报9,831,第三季度升3%.虽然美股点数交出佳绩,但却出现”升市不旺市”现象,值得深思.据瑞银Brennan Hawken预计,美国五大投资银行的今年全年营收或创下2006年来最低水平.而摩根大通分析师亦预估,今年第三季股票交易营收可能同比减少14%,连续第五次降幅超过8%.

乾升市,或许投资者不禁疑问,美股是否走在偏锋上,这又未必是.从统计资料显示,标普500指数自2008年反弹以来,指数的每股盈利是配合到上升趋势,标普500指数涵盖的美国上市公司多于道指,反映经济整体面较高.从该指数十大成分股中启示,相信由科技工业Apple、Google、微软的兴盛而引致标普500指数走强,这些科技工业巨头续有盈利的推动力,对维稳标普500指数有力.要预算风险,美股第四季仍然为财政悬崖的风险,以及反覆不定的欧债问题.研判过后,美股非乾升,也要随时留意着势头的变化,如见图示,标普500指数处于强势的中、短期上升通道,挑战1,500非意外,但后市如意外失守1,400再失1,350,就要谨慎.

假期持续,中国内地股市本周休市.惟中国制造业9月份数据传来佳音,见暂缓了跌势,令海外股市周一普遍上扬,市场气氛仍利好港股.官方与汇丰的9月份制造业PMI均有回升,稍为宽心,中国经济之筑底势趋稳.当然这还未满足饱历惊慌及焦虑的A股股民,PMI要弹升上50%分水岭方能构成较强催动A股反弹助力.中国制造业近年确受到前所未有的打击:一来,周期性拖累.二来,欧、美贸易保护主义的抬头.三来,成本增加.相信经历今个周期低潮战后,转型下被淘汰的不少,故中国的PMI暂未有足够条件触发大反弹,有的都是轻微改善.事实上,如联想(0992.HK)公布明年将开始在美国北卡罗来纳州生产个人电脑,目的之一是可以提升联想在美国的形象,减少贸易保护的冲击.某程度上表示,中资企业走出来,预示中国内地市场的同样的制造业职位的消减.(013)

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PMI止跌,末季看升/ 余少文

“十八大”会期落实,市场对后市偏向正面,不管国庆长假期能否刺激中国内地消费,刚公布的9月PMI则结束连跌四个月走势,或反映中国内地经济放缓已喘定,第四季确实有机会见底或反弹,有助刺激中港股市第四季逆转.中国内地今周是国庆黄金周长假期,房地产市场会否继续过去”银十”走势,又或中国推出的重要节日免路费措施能否搞活旅游和消费,都是市场关注所在.中国近年推动的内需刺激经济增长政策的效果一般,加上领导人今年换届,中国减少政策出台,故见到中国内地经济持续放缓,市场普遍预期中国内地第三季GDP增长会降至7.5%或以下.9月中国制造业采购经理指数为49.8%,是相关指数自5月回落以来,连跌四个月后的反弹,惟仍连续两个月低于50%的制造业好坏分水岭指标,以及低于市场预期的50.1%.至于近年PMI,去年11月曾跌穿50%低见49%,去年第四季GDP亦低见8.9%,是两年多以来首次跌穿9%.而过去一年PMI基本在50%水平浮浮沉沉,到第三季8月和9月更跌穿50%分水岭,即使第三季GDP低见7%,相信也不会令人感到意外.

至于汇丰编制的中国制造业PMI数据,9月为47.9%,高于早前公布初值47.8%,虽由41个月低位47.6%回升,但仍然连续11个月低于50%.尽管汇丰编制的PMI显示中国内地新出口定单创42个月低点至44.9%,但官方的新出口定单指数则升2.2%至48.8%,即使是进口指数也升0.7%至47.7%.乐观而言,官方和汇丰编制的PMI都出现回升,或反映中国内地经济放缓现象有机会喘定.中国内地第四季经济会否继续放缓走势,要看”十八大”在11月上旬举行后,新领导人会否立即推出一系列刺激经济措施,以及追回欧美等地已放水刺激经济的步伐.若然中国出手和经济反弹,则A股以及H股在第四季表现,可以出现上周所指的上升走势.

大市第四季能否反弹,有待观望,但10月是第三季业绩披露期,业绩差是市场预期,加上”十八大”要11月上旬才召开,10月市况似乎在观望因素下会相对偏软,尤其10月是传统股灾月份.过去12年有五个10月市况是下跌,即使出现升幅超过10%的10月,翌年10月都下跌,而去年10月便急升18%,不排除今个10月会历史重演,要到11月和12月才出现逆转.(010)