〔港报财经评论〕耶鲁模式未崩坏--信报10月3日

耶鲁模式未崩坏/ 习广思

欧美的救市行动促使9月份全球股市反弹,踏入10月份,会否如”末日博士”所讲市场反弹接近尾声,随时急跌20%?抑或是QE3“放水”效应未完,配合中共换届前维稳,以及美国大选前制造昇平现象,股市在11月前炒作到最后一口气?美国推出QE3后,债市与金价的走势告诉大家,经济衰退隐忧未除,资产通胀的憧憬却日益升温.股市仍受到许多外围经济因素影响,昨日澳洲央行减息,澳元汇价回软,本周欧央行议息,月中再有欧盟峰会,月底西班牙举行地方选举,均对股市构成影响.产生较大影响的是西班牙政府何时正式求救,因为有大笔国债于10月底到期.港股休市两天,A股下周复市,外围将主导本周市况.9月恒指反弹约7%,下试低位19,000点后见支持,升至20,800点遇阻,即是由6月开始形成的上升通道顶部,但在此水平争持多日后,通道顶部已上移至20,950点水平,意味着恒指要升穿这个上升通道再而突破,须攻破21,000点才能成事.

假期期间,美股借经济数据炒作竟然有所作为,说穿了,是QE3带来的”放水效应”有余未尽,10月股市有机会继续寻顶,部分落后二三线股在派对尾声,可能会有令人眼前一亮的表现.恒指整固落后股蠢动9月炒救市、炒QE,把黄金及砖头的价格推高,以上周市况而言,地产股于高位争持,部分见新高,部分于高位整固.金价在1,800美元关遇阻力,待整固后再突破.不过,强势股份及恒指虽然整固,但许多落后股份不乏炒作理由,上周体育用品股便借大行报告有异动.事实上,大行报告威力是虚的,资金想炒作、想买货倒是真的.落后板块如水泥、煤炭及汽车股,甚至消费零售股均在蠢蠢欲动,要追落后应在这些股份中寻宝.另外,美国多间大学的投资基金公布年度成绩,截至6月底,宾夕凡尼亚大学投资基金录得1.6%回报.哈佛大学投资基金规模最大,年度回报下跌0.05%.耶鲁大学投资基金则录得4.7%回报.

相比之下,同期标普500指数上升3.2%,PIMCO总回报基金上升6.5%.这样看来,这些大学的基金表现一般,即使是长期跑赢的耶鲁大学基金,回报也不过不失而已.再与过去的回报比较,哈佛大学投资基金十年平均回报9.49%,2011年回报是21.4%.耶鲁大学投资基金十年平均回报是10.6%,2011年回报是21.9%.与过往投资成绩比较,这几年大学基金的投资回报实在差强人意.(B02)

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欧罗受制10天线阻力/ 苏子

欧罗兑美元自上周五开始,其反弹高位已连续三个交易天受制于10天SMA阻力.由于欧罗兑美元近日每次触及10天SMA阻力后均能出现较为明显的跌幅,因此目前10天SMA已成为不少短线看淡者的入市建仓目标.一旦稍后欧罗兑美元显着突破10天SMA阻力,将会触发大量短线看淡者的止蚀买盘入市,从而令欧罗兑美元挑战上周初的1.2979高位及1.30心理关口.昨天澳洲央行议息后宣布减息四分一厘,消息令澳元汇价显着转弱,欧罗兑澳元亦因此创一周新高及突破20天保历加通道的1.2495顶部阻力,暂时最高曾见1.2540水平,此高位直逼上月的1.2551高位阻力.

若欧罗兑澳元继续上升的同时,澳元兑美元仍能守稳上月7日的1.0271低位不破,反而更逐步升回20天SMA阻力以上,将反映欧罗汇价较澳元强得多,同时美元处于较为严峻的沽压阶段里运行,结果美汇指数可能因此在严峻沽压下,失守上月21日所造的79.05低位支持,随后继续往下寻底.

近期金价每次升至1,780美元关口以上后均见明显的沽压,例如前晚金价突破上月21日的1,787.40美元高位后,高位仅见1,791.65美元便再次掉头急挫,最后更回落至1,777.60美元收市,似乎有见顶回落的迹象.但由于黄金兑美元近期自高位回落急挫的同时,黄金兑欧罗却仍能保持良好上升势头,未见趁机跌破10天SMA支持收市,加上期间美汇指数亦未见太大的沽压,故黄金兑美元看来只是处于高位整固阶段中,不似出现逆转性的回落.稍后若看见美汇指数在严峻沽压下可以继续往下寻底,黄金兑欧罗则继续创今年新高,相信黄金兑美元将会结束近期的高位整固,再创今年新高.因此,稍后若看见金价突破前晚的1,791.65美元高位后可以成功保持之上波动及收市,已可视为一个再展新一轮单边上升浪的讯号,可以采取追入策略.(B08)