〔CNH市场动态〕做帐需求消失,CNH拆息率全线回落

* 隔夜拆息因季末做帐需求消失而回落

* 十八大召开日期确定,政治风险消除

* 在岸市场因10.1长假休市

路透香港10月3日电---离岸人民币香港银行同业CNHIBOR拆借利率周三全面走低,短段的隔夜拆息率从节前的接近7%回落至目前的约4%.交易员表示,释放了月末及季末前报表达标的做帐需求后,CNH的应急需求减弱,拆息率回落实属意料之中.

本地时间上午9:56时,离岸人民币经纪商的银行间同业拆息隔夜利率CNHOND=BRKR报3.00%/4.00%的水平.

"拆息率的报价下来了,节前的影响因素已经消失,目前也没有点心债发行的消息,估计今天还会继续回落."一中资机构的交易员表示.

十一长假前的最后一个交易日,经纪商CNH隔夜拆息率的报价一度来到6.00/7.00%,创离岸市场设立来新高.市场人士指出,受到季底、月底以及长假前调整部位影响,场内资金十分紧俏.[ID:nSH0116513]

CNH的即期价格则保持稳定,目前报CNH=6.3024.在岸市场因十一长假正在休市状态中,此前最后一个交易日,人民币/美元曾创出6.2849的汇改来收盘新高.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

交易员们此前也表示,长达近10天的国庆假期降低了投资者的美元风险偏好;同时长假令美元的需求大降,抛售的客盘稍一用力,便对较"薄"的市场造成打压.但长假过后的美元买盘将重现,从而令人民币有机会再度跌入6.30-6.31区间.

不过,中共十八大召开日期已确定,消除了政策风险后,人民币或有望重新步入强势区间.

中国共产党第十八次全国代表大会于11月8日在北京召开.中共中央政治局会议并决定给予原重庆市委书记薄熙来开除党籍、开除公职处分(俗称"双开"),对其涉嫌犯罪问题及犯罪问题线索移送司法机关依法处理.(完)

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