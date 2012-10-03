香港已公布经济指标--2012/10/3

国际油市：亚洲燃料油现货贴水扩大，因供应商争相报价
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年第二季 本地生产总值(GDP) +1.2 +0.7 +5.1 2012年8月 综合消费物价指数(CPI) +3.7* +1.6 +5.7 2012年8月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.1* -2.4 +5.4 2012年7月 零售值 +3.8 +11.0 +29.1 2012年7月 零售量 +1.3 +8.5 +22.4 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12月6-8月 12年5-7月 11年6-8月 3.2% 3.2% 3.2% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年8月 贸易赤字/盈余 -36.0 -40.1 -34.8 -------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 **政府根据最新国际统计标准修订数字. ^经修订数据 (完)
路透迪拜2月20日 - 亚洲燃料油现货及纸货市场周一走势分歧，因供应商积极报价，使得380-cst燃料油现货贴水扩大；而即期跨月价差升水则因活动有限而小幅攀升。
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。