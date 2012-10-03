〔投行观点〕德意志银行调高中国石化评级至"买入",因可能注入巴西资产

路透香港10月3日电---投行德意志银行的报告称,将亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)H股投资评级由"持有"调至"买入",因中石化有可能会获得母公司注入于巴西的上游油气资产.

报告指出,相信中石化会获得母公司中国石化集团注入其所持巴西上游油气资产,因该等资产位处地缘政治风险较低的国家,且步入增产阶段.估计中石化可能会以现金及发债方式应付收购交易.

该行同时将中石化目标价升10.6%至每股9.08港元,较现水平约有27%上升空间.

中石化H股周三午盘尾段跌0.41%,报7.21港元.

德意志银行稍早将2012-13年的国际原油价预测调高,因而同步将中国石油(0857.HK)(601857.SS)H股目标价上调5.5%至11.34港元,将中国海洋石油(0883.HK)目标价升0.7%至16.92港元.但对两家公司的投资评级均维持"持有".

中石油H股尾盘跌0.38%,报10.02港元;中海油亦跌0.75%,报15.78港元.(完)