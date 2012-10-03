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货币新闻 | 2012年 10月 3日 星期三 16:16 BJT

〔香港股市〕恒生指数收升0.23%,但石油股疲弱令大盘涨势受限

路透香港10月3日电---香港股市周三收高,公用事业及地产股领涨,但能源类股走弱令大盘涨势受限.全球经济增长疲弱的忧虑推低油价,从而拖累能源股走势.

恒生指数.HSI收高0.2%,报20,888.28点,恒生国企指数.HSCE收平.

香港市场周一和周二因假期休市后,亦追赶期间全球市场涨势.中国内地市场本周休市.

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